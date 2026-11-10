Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Tendencias

Cambios en plataformas de streaming: HBO MAX y Paramount+ se fusionarán

David Ellison, jefe de Skydance, confirmó que el paquete entrará en vigor a principios de 2027, aunque no se habló de una fecha exacta ni del costo de la misma.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
10 de noviembre de 2026 a las 02:09 p. m.
Cambios en plataformas de streaming: HBO MAX y Paramount+ se fusionarán
La fusión entre las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+ es casi un hecho.Foto: NA

La fusión entre las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+ es casi un hecho, así lo confirmó el jefe de Skydance, David Ellison, en una carta a los accionistas de la empresa.

La decisión fue tomada luego de que Paramount adquiriera los estudios de Warner Bros. Discovery, junto a toda su cartelera, el pasado octubre. Se trató de una compra que marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento.

Publicidad

Las mas leidas de Tendencias

1

Cinco años de lluvia en Pergamino: de la sequía del siglo al Súper Niño

6/11, 01:41 p. m.
Cinco años de lluvia en Pergamino: de la sequía del siglo al Súper Niño
2

Quién es João Paulo, el sacerdote de 33 años que se viralizó por su aspecto físico

9/11, 01:15 p. m.
Quién es João Paulo, el sacerdote de 33 años que se viralizó por su aspecto físico
3

El Papa vuelve a la Argentina: mapa, agenda y 39 años de espera

3/11, 11:59 a. m.
El Papa vuelve a la Argentina: mapa, agenda y 39 años de espera
4

Samantha, la galga afgana que conquista las redes con su glamour de la moda

7/11, 01:19 p. m.
Samantha, la galga afgana que conquista las redes con su glamour de la moda
5

Del prototipo a la fábrica: los robots humanoides empezaron a trabajar y la competencia ya se mide en unidades producidas

7/11, 06:17 a. m.
Del prototipo a la fábrica: los robots humanoides empezaron a trabajar y la competencia ya se mide en unidades producidas

Skydance, la empresa que nació después de la fusión de Warner Bros. y Paramount y que se convirtió en un gigantesco conglomerado multinacional de medios de comunicación, compartió una carta con los accionistas en la que comunicó la integración de las series, películas y demás contenidos de ambos servicios en una única plataforma.

En el comunicado, la empresa mencionó que, a principios de 2027, ofrecerá un «paquete único» que permitirá a los usuarios contratar tanto HBO Max como Paramount+ a un precio reducido.

Publicidad

"Vemos una oportunidad significativa para aumentar el alcance y la interacción, mejorar la retención y aumentar los ingresos y la rentabilidad de nuestros servicios de streaming, lo que permitirá igualar o superar a los principales competidores del sector. Nuestro primer paso para integrar Paramount+ y HBO Max es ofrecerlos en un solo paquete", se lee en la carta firmada por David Ellison, actual jefe de Skydance. (NA)

StreamingHBO MAXParamount+
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...