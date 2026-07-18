Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

Baradero: Fue a pedir los datos del seguro tras un choque y terminó agredido

Un joven de 25 años sufrió una lesión en el rostro al presentarse en una vivienda para intercambiar datos del seguro tras un accidente vial.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
18 de julio de 2026 a las 11:53 a. m.
Baradero: Fue a pedir los datos del seguro tras un choque y terminó agredido

El hecho ocurrió en la ciudad de Baradero cuando la víctima decidió acercarse al domicilio de la otra parte involucrada en un accidente de tránsito registrado días atrás para obtener los datos correspondientes al seguro automotor. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado y derivó en un violento episodio.

Fue a reclamar los datos del seguro y terminó golpeado

Según la información policial, al arribar al domicilio ubicado sobre calle Saavedra al 2500, el joven fue increpado por dos hombres que, tras una discusión, comenzaron a agredirlo físicamente.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

San Antonio de Areco: Del corazón de Duggan a la Selección, el homenaje a un héroe de Malvinas que emocionó a todo el país

17/7, 06:22 p. m.
San Antonio de Areco: Del corazón de Duggan a la Selección, el homenaje a un héroe de Malvinas que emocionó a todo el país
2

Locura en Pérez Millán: un motociclista atropelló a dos adolescentes en los festejos

16/7, 09:47 a. m.
Locura en Pérez Millán: un motociclista atropelló a dos adolescentes en los festejos
3

Internan al "Coco" Basile por un agravamiento de su cuadro de coronavirus

16/06/2021, 12:00 a. m.
Internan al "Coco" Basile por un agravamiento de su cuadro de coronavirus
4

El jugador de la Selección Nacional Gonzalo Montiel fue denunciado por abuso sexual y amenazas

29/03/2023, 12:00 a. m.
El jugador de la Selección Nacional Gonzalo Montiel fue denunciado por abuso sexual y amenazas
5

Salto convoca a las Primeras Jornadas Bonaerenses de Patrimonio Funerario

14/7, 02:16 p. m.
Salto convoca a las Primeras Jornadas Bonaerenses de Patrimonio Funerario

Durante el ataque, la víctima sufrió una herida cortante en el rostro, lesión que demandó atención médica y la realización de puntos de sutura. Luego de recibir asistencia, el joven radicó la correspondiente denuncia ante las autoridades.

La Justicia investiga una causa por lesiones leves

Tras la presentación de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción interviniente dispuso el inicio de actuaciones por el delito de Lesiones Leves, mientras se llevan adelante las tareas investigativas para determinar con precisión cómo se produjo la agresión y establecer las responsabilidades de los involucrados.

Publicidad

Seguí leyendo

San Pedro ya secuestró más de 120 escapes antirreglamentarios en controles de tránsito
Región

San Pedro ya secuestró más de 120 escapes antirreglamentarios en controles de tránsito

Los investigadores también procuran reunir testimonios y otros elementos de prueba que permitan reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos en el domicilio donde se produjo el ataque.

Solicitan una restricción de acercamiento para proteger a la víctima

Además de impulsar la acción penal, el joven solicitó medidas de protección ante el temor de nuevos episodios de violencia. En ese marco, la Justicia gestiona una orden de restricción de acercamiento contra los presuntos agresores mientras avanza la investigación.

Publicidad

Este tipo de situaciones pone de manifiesto la importancia de canalizar los conflictos derivados de accidentes de tránsito a través de las compañías aseguradoras y de las vías legales correspondientes, evitando cualquier tipo de confrontación personal que pueda derivar en hechos de violencia.

TránsitoBaraderochoqueCiudad
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...

Galería de imágenes (1)