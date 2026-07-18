Baradero: Fue a pedir los datos del seguro tras un choque y terminó agredido

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Un joven de 25 años sufrió una lesión en el rostro al presentarse en una vivienda para intercambiar datos del seguro tras un accidente vial.

18 de julio de 2026 a las 11:53 a. m.

18 de julio de 2026 a las 11:53 a. m.

El hecho ocurrió en la ciudad de Baradero cuando la víctima decidió acercarse al domicilio de la otra parte involucrada en un accidente de tránsito registrado días atrás para obtener los datos correspondientes al seguro automotor. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado y derivó en un violento episodio.

Fue a reclamar los datos del seguro y terminó golpeado Según la información policial, al arribar al domicilio ubicado sobre calle Saavedra al 2500, el joven fue increpado por dos hombres que, tras una discusión, comenzaron a agredirlo físicamente.

Durante el ataque, la víctima sufrió una herida cortante en el rostro, lesión que demandó atención médica y la realización de puntos de sutura. Luego de recibir asistencia, el joven radicó la correspondiente denuncia ante las autoridades.

La Justicia investiga una causa por lesiones leves Tras la presentación de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción interviniente dispuso el inicio de actuaciones por el delito de Lesiones Leves, mientras se llevan adelante las tareas investigativas para determinar con precisión cómo se produjo la agresión y establecer las responsabilidades de los involucrados.

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Los investigadores también procuran reunir testimonios y otros elementos de prueba que permitan reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos en el domicilio donde se produjo el ataque.

Solicitan una restricción de acercamiento para proteger a la víctima Además de impulsar la acción penal, el joven solicitó medidas de protección ante el temor de nuevos episodios de violencia. En ese marco, la Justicia gestiona una orden de restricción de acercamiento contra los presuntos agresores mientras avanza la investigación.