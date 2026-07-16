Alfajores de Ramallo ganaron un premio nacional en Caminos y Sabores 2026 con una receta artesanal

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El emprendimiento Punto&Coma obtuvo el primer puesto en la categoría Alfajores de Chocolate Blanco durante su debut en la tradicional feria.

La producción artesanal de Ramallo volvió a destacarse a nivel nacional durante la edición 2026 de Caminos y Sabores. El emprendimiento Alfajores Punto&Coma obtuvo el primer premio en la categoría Alfajores de Chocolate Blanco, mientras que otros productores locales exhibieron sus elaboraciones en una de las ferias gastronómicas más importantes del país.

Ramallo dijo presente en Caminos y Sabores 2026 La vigésima edición de Caminos y Sabores reunió en BA Ferial (ex Costa Salguero) a emprendedores, productores regionales y referentes gastronómicos de todo el país. En esta oportunidad, Ramallo estuvo representado por dos emprendimientos locales que participaron dentro del stand institucional de la Provincia de Buenos Aires con el acompañamiento de la Municipalidad.

Los visitantes pudieron conocer y degustar las propuestas de Pablo Signo, dedicado a la elaboración de mermeladas y conservas artesanales, y de Alfajores Punto&Coma, que exhibió sus productos durante todas las jornadas de la muestra.

Desde las áreas municipales de Turismo y Economía Popular destacaron la importancia de acompañar a los emprendedores en este tipo de eventos nacionales, al considerar que representan una oportunidad para dar visibilidad al trabajo y la calidad de la producción local.

Alfajores Punto&Coma obtuvo el primer premio nacional El momento más destacado para la delegación ramallense llegó cuando Alfajores Punto&Coma fue distinguido con el primer premio en la categoría Alfajores de Chocolate Blanco, uno de los reconocimientos más importantes que entrega la feria.

El emprendimiento, liderado por Soledad Gallego y José Pusterla, logró imponerse en su primera participación en la competencia frente a elaboradores provenientes de distintas provincias argentinas.

El alfajor premiado conquistó al jurado gracias a una receta artesanal elaborada con una galleta de cacao intenso, rellena con mermelada casera de frambuesa, un centro de chocolate y cobertura de chocolate blanco, una combinación que sobresalió entre numerosas propuestas.

La emoción de los emprendedores tras el reconocimiento Luego de recibir la distinción, Soledad Gallego expresó la satisfacción del equipo por el logro alcanzado y destacó que el premio representa un reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos cuatro años.

"Estamos muy contentos y orgullosos de que nuestro producto haya recibido este premio, porque es un reconocimiento más a nuestro trabajo de cuatro años. Decidimos apostar por este alfajor elaborado con una galleta de cacao intenso, relleno con mermelada casera de frambuesa, centro de chocolate y bañado con chocolate blanco. Estamos muy felices por este nuevo logro."