Advierten sobre estafas vinculadas al cobro del Carnet de Manipulación de Alimentos

> Advierten sobre estafas vinculadas al cobro del Carnet de Manipulación de Alimentos

Municipalidad de Pergamino

Ante distintas denuncias recibidas por el cobro de trámites vinculados al Carnet de Manipulación de Alimentos, desde la Municipalidad de Pergamino recuerdan que la inscripción a las capacitaciones municipales para obtener el Carnet es gratuita.La Dirección de Bromatología de Pergamino es Entidad Capacitadora Oficial Nº 47 de DIPA, dependiente del...

27 de agosto de 2026 a las 12:42 p. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 27 de agosto de 2026 a las 12:42 p. m.



Ante distintas denuncias recibidas por el cobro de trámites vinculados al Carnet de Manipulación de Alimentos, desde la Municipalidad de Pergamino recuerdan que la inscripción a las capacitaciones municipales para obtener el Carnet es gratuita.

La Dirección de Bromatología de Pergamino es Entidad Capacitadora Oficial Nº 47 de DIPA, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

La inscripción a las capacitaciones municipales se realiza exclusivamente a través del Portal Ciudadano. El Carnet de Manipulación de Alimentos que se emite es oficial, gratuito y de validez federal.

Desde el Municipio recomiendan a quienes decidan realizar la capacitación a través de otra entidad que verifiquen previamente que se encuentre oficialmente habilitada.

Próxima capacitación

La próxima capacitación municipal se realizará los días 21 y 22 de septiembre, en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria.

Desde Bromatología también informaron que, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nacional Nº 697/2026, que modificó el artículo 17 del Código Alimentario Argentino, el Carnet de Manipulación de Alimentos no tiene vencimiento ni requiere renovación una vez otorgado.