Suben los costos en logística: la seguridad de las flotas gana protagonismo
En un escenario de costos en alza, la gestión inteligente de las flotas se consolida como una herramienta clave para optimizar recursos, minimizar riesgos y mejorar la rentabilidad de las operaciones.
En un contexto de reconfiguración del mapa económico, cambios en el consumo y mayor presión marcada por el aumento de los costos logísticos, la gestión eficiente de las flotas se vuelve un factor cada vez más relevante para las empresas del país. Ituran Argentina, empresa líder en localización, gestión y recupero vehicular, analiza qué está sucediendo en el sector y cómo la tecnología aplicada al monitoreo, la seguridad y la administración de los vehículos puede ayudar a reducir gastos, prevenir pérdidas y optimizar las operaciones.
A principios de mes, la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), reveló que en junio se produjo una suba del 1,82% en los costos logísticos y acumulan un incremento del 22,20% en lo que va de 2026. La variación estuvo impulsada principalmente por los aumentos en mano de obra, combustible, lubricantes, neumáticos, reparaciones, peajes, seguros y costos financieros, todos insumos claves para la operación.
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Al mismo tiempo, el crecimiento fuerte de las importaciones, la mayor competencia en el mercado y los márgenes más ajustados están impulsando a las empresas a revisar sus procesos logísticos con mayor detenimiento. Todas estas variables se traducen en impactos directos sobre el negocio, donde el margen de error es cada vez menor y optimizar los procesos deja de ser una opción para convertirse en una condición indispensable.
Operaciones y logística
En un entorno donde cada operación presenta complejidades diferentes, el profesional logístico debe tomar decisiones en tiempo real, articulando sus procesos internos, expertise y las nuevas tecnologías. Para responder a estos desafíos del sector, Ituran cuenta con el servicio Ituran Flotas Tracking Plus, solución orientada a la gestión y protección de flotas que brinda asistencia en el recupero de los vehículos ante robo o hurto, a través de un Centro de Comando y Control (C3) operativo las 24 horas del día.
Asimismo, a través de la aplicación y plataforma web multiusuario Ituran, los mismos pueden acceder a la localización de cada vehículo en tiempo real y monitorear el estado de la flota, con cobertura en todo el país. También ofrece la posibilidad de configurar alertas por exceso de velocidad y desconexión de batería, así como la activación de geozonas y visualización del historial de recorridos de cada unidad.
Objetivos y empresas
El objetivo es acompañar a las empresas en una gestión más ágil y ordenada de sus operaciones, con herramientas que les permitan anticiparse a imprevistos, mejorar la planificación y mantener un servicio acorde a las necesidades de sus clientes. La clave está en dejar de actuar solo cuando aparece un problema y contar con información que permita prevenirlo.