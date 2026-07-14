San Pedro: Candela Basaldúa fue bicampeona provincial de atletismo y clasificó al Campeonato Nacional

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La atleta de la Escuela Municipal de Atletismo brilló en el Provincial U23 de Mar del Plata, donde obtuvo dos títulos, un subcampeonato y el pasaje al Nacional que se disputará en Tigre.

Candela Basaldúa volvió a destacarse en el atletismo bonaerense al convertirse en bicampeona provincial durante el Campeonato Provincial U23, disputado en la ciudad de Mar del Plata. La representante de la Escuela Municipal de Atletismo de la ciudad de San Pedro logró dos medallas de oro, una de plata y aseguró su clasificación al Campeonato Nacional de la categoría.

Candela Basaldúa brilló en el Campeonato Provincial U23 La atleta sampedrina tuvo una actuación sobresaliente en una de las competencias más importantes del calendario provincial. En la pista de Mar del Plata demostró un gran nivel competitivo al imponerse en las pruebas de 400 metros llanos y 800 metros llanos, resultados que le permitieron consagrarse bicampeona provincial.

Además de los dos títulos obtenidos, Basaldúa alcanzó el subcampeonato en los 400 metros con vallas, una prueba que exige una combinación de velocidad, técnica y resistencia. Con este rendimiento integral, confirmó el excelente momento deportivo que atraviesa y ratificó el trabajo que viene desarrollando junto a la Escuela Municipal de Atletismo.

Los resultados obtenidos reflejan no solo el crecimiento individual de la atleta, sino también el trabajo sostenido que realizan entrenadores, profesores y la institución que la acompaña en cada competencia oficial.

Clasificación asegurada para el Campeonato Nacional Gracias a su destacada actuación en el Provincial U23, Candela Basaldúa consiguió la clasificación directa al Campeonato Nacional de la categoría, que reunirá a los mejores atletas juveniles del país.

La competencia nacional se llevará a cabo los días 25 y 26 de julio en el partido de Tigre, donde la deportista buscará mantenerse entre las principales exponentes del atletismo argentino y competir por nuevos podios frente a las mejores especialistas de cada provincia.

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La clasificación representa un importante paso en su carrera deportiva y una nueva oportunidad para medir su evolución en un escenario de máxima exigencia.

Un presente que ilusiona al atletismo local El rendimiento de Basaldúa genera expectativas tanto dentro de la Escuela Municipal de Atletismo como en toda la comunidad deportiva de San Pedro. Sus resultados son consecuencia de un proceso de entrenamiento constante, disciplina y compromiso, valores que le permitieron consolidarse entre las mejores atletas bonaerenses de su categoría.

Con el Nacional en el horizonte, la deportista continuará con su preparación buscando llegar en las mejores condiciones a una competencia que puede marcar un nuevo hito en su trayectoria.