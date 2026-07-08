> San Antonio de Areco : El Instituto Santa María celebró 125 años de historia y compromiso educativo

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La comunidad del Colegio Santa María conmemoró su aniversario junto a alumnos, exalumnos, docentes y religiosas que mantienen vivo su legado.

El Instituto Santa María de la Asunción de San Antonio de Areco celebró sus 125 años de vida institucional con un emotivo encuentro que reunió a generaciones de alumnos, exalumnos, docentes, directivos y religiosas. La jornada estuvo marcada por los recuerdos, los reconocimientos y el fuerte sentido de pertenencia hacia una escuela que forma parte de la identidad local.

Un aniversario que reunió a generaciones del Instituto Santa María Hay instituciones que logran trascender el paso del tiempo y convertirse en parte fundamental de la historia de una comunidad. El Instituto Santa María de la Asunción es una de ellas: a 125 años de su creación, la escuela celebró un aniversario especial con la presencia de quienes actualmente forman parte de la comunidad educativa y de aquellos que dejaron su huella a lo largo de las décadas.

Durante el encuentro, los abrazos, las anécdotas y los recuerdos fueron los grandes protagonistas. Alumnos actuales compartieron el espacio con ex estudiantes que regresaron al establecimiento para reencontrarse con un lugar cargado de experiencias y momentos significativos.

La celebración permitió unir distintas generaciones que encontraron en el colegio un punto en común: una institución que acompañó trayectorias personales y familiares durante más de un siglo.

Una historia educativa ligada a la identidad de San Antonio de Areco A lo largo de sus 125 años, el Instituto Santa María atravesó diferentes etapas y fue acompañado por distintas congregaciones religiosas, pero mantuvo siempre el compromiso de brindar una educación basada en valores y en la formación integral de sus estudiantes.

Los testimonios de ex alumnas y ex docentes reflejaron la importancia que tuvo la institución en la vida de muchas familias arequeras. En cada relato aparecieron recuerdos de las religiosas que marcaron distintas épocas y el reconocimiento al trabajo de quienes hicieron posible la continuidad del proyecto educativo.

La directora del Nivel Superior, Alejandra Echaniz, destacó la emoción de formar parte de una escuela con semejante recorrido histórico.

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“Es un orgullo ser parte del equipo directivo actual de esta escuela que abrió sus puertas hace 125 años. Prácticamente compartimos la historia y la educación de nuestro pueblo”, expresó.

Además, recordó su propio vínculo con la institución como exalumna y docente, y resaltó el compromiso de todas las personas que, a lo largo del tiempo, sostuvieron el crecimiento del colegio.

El desafío de preservar el legado y acompañar a las nuevas generaciones Uno de los aspectos destacados durante la celebración fue el trabajo que realizan los estudiantes actuales para conocer y reconstruir la historia del Instituto Santa María. A través de proyectos de investigación, los jóvenes dialogan con antiguos alumnos y docentes para recuperar experiencias y testimonios que forman parte del patrimonio institucional.

“Tenemos referentes que todavía nos pueden contar sus experiencias desde otras épocas, y eso sorprende enormemente a los chicos. Tenerlos hoy entre nosotros es una gran satisfacción”, señaló Echaniz.

Los festejos también incluyeron reconocimientos para docentes de distintas épocas, personal no docente, familias y ex alumnos que continúan vinculados al colegio y que mantienen vivo el espíritu de comunidad.