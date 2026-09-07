Refuerzan la prevención del dengue con una semana de descacharrado

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Salud

La iniciativa busca eliminar criaderos del mosquito del dengue ante el aumento de las lluvias y la acumulación de agua.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires llevará adelante hasta el viernes 11 de septiembre una semana de limpieza y descacharrado para eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Además, recordó la importancia de la vacunación.

La iniciativa busca reforzar las acciones de prevención ante el aumento de las precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño. Las lluvias más intensas y frecuentes pueden generar acumulación de agua en patios, jardines, terrazas, calles y espacios públicos, creando condiciones favorables para la reproducción del mosquito.

Por eso, antes y después de las lluvias es fundamental intensificar las tareas de limpieza y descacharrado. La eliminación de recipientes y objetos que puedan acumular agua es una de las principales medidas para reducir los criaderos y prevenir la circulación del mosquito.

En las casas, se recomienda desechar los objetos que puedan acumular agua o colocarlos boca abajo o bajo techo; mantener limpias las rejillas, canaletas y desagües; tapar tanques y barriles; y renovar cada tres días el agua de los bebederos de animales y floreros.

El descacharrado debe sostenerse durante todo el año como un hábito de prevención en hogares, lugares de trabajo, instituciones y espacios comunitarios. Con la llegada de la temporada de mayores lluvias, estas acciones adquieren especial importancia para evitar la formación de nuevos criaderos.

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Vacunación contra el dengue Los bonaerenses de 15 a 59 años que residan en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a la vacuna contra el dengue de manera gratuita y sin turno previo en los vacunatorios habilitados.

La vacuna es una herramienta más para prevenir la enfermedad: es segura, reduce el riesgo de desarrollar dengue y de presentar formas graves, y complementa las medidas de descacharrado y aquellas destinadas a evitar las picaduras del mosquito.