La Pequeña Familia desembarca en Pergamino: "Es llevar nuestra medicina a toda la región"

Salud

Los doctores Norberto Petraglia, Héctor Montenegro y Marcelo Iurescia cuentan los detalles del nuevo centro de consultorios externos que abrirá sus puertas a finales de agosto, con 7 consultorios, atención con turnera abierta en clínica y pediatría, y una oficina comercial para afiliados.

Pergamino se prepara para recibir un nuevo espacio de salud que combina historia, modernidad y una filosofía de atención centrada en la persona. La Pequeña Familia continúa su expansión y, tras la experiencia con consultorios externos en el centro de Junín, ahora da un salto cualitativo: desembarca en Pergamino, en calle Mitre 889, reformando un edificio para albergar 7 consultorios, que brinden atención de especialidades y una oficina de LPF Planes de Salud.

En el marco de la recorrida realizada días atrás por las nuevas instalaciones junto al intendente de Pergamino, Javier Martínez, LA OPINION entrevistó al doctor José Petraglia, Director Médico y Presidente del Grupo La Pequeña Familia; al doctor Héctor Montenegro, Director Médico Adjunto; y al doctor Marcelo Iurescia, Gerente de Prestaciones Médicas de LPF Planes de Salud, para profundizar en el alcance de este proyecto, la propuesta asistencial y los objetivos de esta nueva etapa de crecimiento.

-¿Qué significado tiene para La Pequeña Familia esta apertura en Pergamino?

-Doctor Petraglia: Para nosotros es un paso muy importante. Siempre tuvimos claro que La Pequeña Familia no podía quedarse solo en un lugar. Ya hace varios años que comenzamos con oficinas comerciales en la zona para acercar nuestros planes de salud. Luego, hace tres años, abrimos consultorios externos en el centro de Junín, porque entendimos que nuestra clínica está sobre la ruta y muchos juninenses no llegan hasta allí. Ahora damos un nuevo paso: acercar la medicina que brindamos con nuestra clínica a la comunidad de Pergamino.

-¿Y por qué Pergamino?

-Pergamino es un punto estratégico que nos posibilita expandir nuestros servicios no solo a esa población, sino a toda la región. Esta nueva propuesta será no solo para los afiliados que eligen nuestra cobertura médica, sino para todas las coberturas que disponemos vigentes en nuestra Clínica. Muchos pergaminenses ya nos eligen y es una manera de estar más cerca de ellos. Detrás de esto hay un trabajo de dos años donde se fue armando de manera progresiva: buscando el lugar físico y reuniéndonos con distintos profesionales. Y además, también van a venir médicos especialistas de nuestra Clínica desde Junín, para garantizar la misma experiencia de atención que nos caracteriza.

-Doctor Iurescia, usted estuvo en el proceso de los convenios con los profesionales de Pergamino y con servicios especiales para los afiliados de LPF ¿Cómo fue ese trabajo?

-Doctor Marcelo Iurescia: Fue un trabajo minucioso pero muy gratificante. Nuestro objetivo, en conjunto con el doctor Héctor Montenegro, fué garantizar que los médicos locales seleccionados, estén dispuestos a trabajar bajo nuestras políticas de calidad, para poder ofrecer el mismo servicio que se brinda en la Clínica.

Fue muy importante tomarnos el tiempo de seleccionar a los profesionales locales que se sumen a trabajar con nosotros, médicos locales que conocen a su comunidad y saben cómo atenderla.

También me gustaría mencionar que para nuestros afiliados el disponer de estos consultorios, mejora notablemente nuestra cobertura.

También para nuestros afiliados estamos articulando el sistema de internación domiciliaria, para que el paciente pueda estar en su casa con el acompañamiento profesional que necesita.

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-Doctor Montenegro, tengo entendido que dentro del Directorio médico es el referente de la guardia adultos en la Clínica y va a gestionar y coordinar los policonsultorios nuevos en Pergamino. ¿Cómo se va a organizar la atención?

-Doctor Héctor Montenegro: Vamos a empezar con la modalidad de consultorio abierto en lo que respecta a Clínica Médica y Pediatría, lo que significa que, si bien la atención es con turno previo, deseamos procurar tener opciones de resolución en el día, resolviendo la mayor cantidad de patologías en el menor tiempo posible, abordando los cuadros clínicos que presentan los pacientes para llegar a un diagnóstico y tratamiento. Contaremos con disponibilidad de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

También vamos a tener presencia de Obstetricia, Ginecología, Cirugía, Urología, Gastroenterología y Cardiología, pero en este caso con días y horarios específicos a la semana. La idea es ir ampliando la oferta a medida que la comunidad nos vaya demandando las necesidades. Los especialistas, en su mayoría, son del staff de nuestra Clínica y viajarán desde Junín para garantizar la misma calidad y continuidad en la atención que nos caracteriza. Y todo esto va a funcionar en el mismo edificio donde también va a estar la oficina comercial de LPF Planes de Salud, para que los afiliados puedan hacer trámites y consultas en el mismo lugar

-Volviendo al edificio, Doctor Petraglia, ¿por qué decidieron reciclar una construcción antigua y conservar la fachada?

-Doctor Petraglia: Porque creemos en el valor de la historia y en el respeto por las comunidades donde nos instalamos. Ese edificio tenía una fachada hermosa y merecía ser conservada. Por dentro lo reacondicionamos, tendrá 7 consultorios, una sala de espera y una sala de reuniones. Vale la pena destacar que allí funcionaron durante muchos años los consultorios pediátricos de la Dra. Inés Larramendi, una profesional muy querida por la comunidad, y para nosotros es un honor darle nueva vida a un espacio con tanta historia en la salud pergaminense.

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-Para cerrar, ¿qué mensaje le dejan a la comunidad de Pergamino?

-Doctor Petraglia: Que nuestra propuesta es brindarles una solución a sus problemas de salud sin tener que viajar a grandes urbes, y que esa solución sea una medicina de trabajo en equipo y con altos estándares de calidad. Si alguien necesita una cirugía, puede tener esa primera consulta en su ciudad, sin tener que trasladarse lejos para dar el primer paso. Si elige nuestra maternidad, puede hacer el seguimiento con su obstetra a metros de su casa. Eso, para nosotros, no es un detalle: es la esencia de lo que somos.

Doctor Montenegro: Que van a encontrar un equipo comprometido con la atención del paciente y sus necesidades, calidad y cercanía. Arrancamos con clínica médica y pediatría con disponibilidad casi inmediata, y vamos a ir creciendo según lo que la comunidad nos vaya pidiendo. La idea es estar, escuchar y responder con calidez, empatía y darle al paciente esa respuesta que espera.

Doctor Iurescia: Y que esto no es solo para quienes ya son afiliados de LPF Planes de Salud. Los consultorios están abiertos a toda la comunidad, con cualquier cobertura con la que ya se trabaja en la Clínica. Queremos interactuar con los prestadores actuales, tanto públicos como privados, y ser un complemento genuino para la comunidad. El primero de septiembre, La Pequeña Familia abre sus puertas en Mitre 889. Pergamino recibe a un equipo de profesionales en salud de primer nivel.