Ramallo monitorea el río Paraná ante El Niño, pero descarta por ahora una crecida extraordinaria

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Defensa Civil sigue la evolución del fenómeno El Niño junto a organismos especializados y afirma que no hay indicios de una crecida extraordinaria del río Paraná.

La posible influencia del fenómeno climático El Niño sobre el río Paraná mantiene en alerta a distintos municipios ribereños. En Ramallo, sin embargo, desde Defensa Civil aseguraron que el seguimiento es permanente, aunque por el momento no existen elementos técnicos que permitan anticipar una crecida extraordinaria o una situación de emergencia.

Monitoreo del río Paraná y seguimiento de El Niño Las advertencias sobre un posible aumento del caudal del río Paraná comenzaron a cobrar fuerza en distintos puntos de la región luego de que algunos municipios anunciaran medidas preventivas frente al avance del fenómeno climático El Niño.

En este contexto, el director de Defensa Civil de Ramallo, Eduardo Izaurralde, explicó que el municipio participa de reuniones técnicas junto al Servicio Meteorológico Nacional y otros organismos especializados para analizar la evolución de los pronósticos y evaluar el posible impacto de las lluvias previstas para los próximos meses.

El funcionario aclaró que la confirmación de un evento El Niño no implica necesariamente que se produzcan inundaciones de gran magnitud. Según la información analizada en esos encuentros, las primeras consecuencias más significativas se registrarían en el noreste argentino a partir de septiembre, con precipitaciones por encima de los valores habituales.

Defensa Civil refuerza las tareas preventivas Aunque el incremento de las lluvias podría repercutir sobre el caudal del Paraná, desde Defensa Civil remarcaron que todavía resulta prematuro determinar cuál será el impacto concreto en Ramallo.

Izaurralde recordó que el distrito enfrentó intensas precipitaciones durante febrero y marzo de este año, una experiencia que permitió identificar los sectores más vulnerables y fortalecer las acciones preventivas.

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Entre las medidas implementadas mencionó la limpieza de desagües, canales y alcantarillas, además de campañas destinadas a evitar que ramas y residuos vegetales obstruyan el sistema de drenaje. También destacó la importancia de la colaboración de los vecinos para reducir el riesgo de anegamientos durante los episodios de lluvias intensas.

Qué se espera para los próximos meses Las proyecciones meteorológicas indican que las precipitaciones podrían incrementarse hacia el final de la primavera y durante el verano, aunque todavía no es posible establecer con precisión la magnitud del fenómeno ni sus efectos sobre el río Paraná.

Por ese motivo, desde Defensa Civil insistieron en la importancia de seguir únicamente la información oficial y evitar interpretaciones apresuradas que puedan generar preocupación innecesaria.