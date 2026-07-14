Ramallo inicia una campaña de vacunación casa por casa para completar esquemas del Calendario Nacional

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El Hospital José María Gomendio recorrerá barrios de Ramallo y Villa Ramallo para controlar carnets y aplicar vacunas gratuitas a vecinos de todas las edades.

El Hospital José María Gomendio comenzará una campaña de vacunación casa por casa en Ramallo y Villa Ramallo con el objetivo de mejorar la cobertura del Calendario Nacional de Vacunación. Equipos de salud visitarán los hogares para revisar carnets, aplicar dosis pendientes y brindar información a las familias.

Vacunación casa por casa en Ramallo La iniciativa forma parte de una estrategia de salud territorial impulsada por el Hospital José María Gomendio para acercar la vacunación a la comunidad y facilitar el acceso a quienes aún no completaron los esquemas obligatorios.

Durante los recorridos, participarán vacunadoras, promotoras municipales y equipos de Salud Comunitaria de la Provincia de Buenos Aires, quienes visitarán los domicilios para controlar los carnets de vacunación y aplicar las dosis correspondientes según la edad de cada integrante del grupo familiar.

La primera etapa del operativo abarcará distintos barrios de Ramallo y Villa Ramallo. Una vez concluida esa instancia, la campaña se extenderá al resto de las localidades del partido.

Qué vacunas se aplicarán durante el operativo La campaña estará dirigida especialmente a bebés, niños que ingresan al nivel escolar, adolescentes y adultos que deban completar esquemas pendientes del Calendario Nacional de Vacunación.

Entre las dosis que podrán aplicarse se encuentran las vacunas obligatorias previstas para cada etapa de la vida, incluida la vacuna antitetánica cuando corresponda. Además, los equipos responderán consultas, revisarán la documentación sanitaria y orientarán a cada familia sobre las vacunas que necesiten sus integrantes.

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Desde el Hospital Gomendio recordaron que todas las vacunas del calendario oficial son gratuitas, obligatorias y están disponibles durante todo el año en los vacunatorios públicos.

Buscan recuperar la cobertura de vacunación tras la pandemia Las autoridades sanitarias explicaron que esta campaña cobra especial relevancia debido a la disminución en las coberturas de vacunación registrada en los últimos años, una situación que comenzó durante la pandemia de COVID-19.

Según indicaron, muchas familias dejaron de concurrir a los centros de salud por temor al contagio o por dificultades para acceder al sistema sanitario, lo que provocó retrasos en la aplicación de dosis fundamentales para prevenir enfermedades.

El operativo busca revertir esa situación llevando el servicio directamente a los hogares, evitando traslados y facilitando que niños, adolescentes y adultos puedan completar sus esquemas de vacunación.