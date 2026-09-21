Mutual del Plata Turismo anticipa el verano 2027 con Brasil, Caribe, cruceros y atractivas opciones de financiación

> Mutual del Plata Turismo anticipa el verano 2027 con Brasil, Caribe, cruceros y atractivas opciones de financiación

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La agencia pergaminense presentó sus propuestas para la próxima temporada, con una amplia oferta de playas brasileñas, una salida grupal a Jamaica, cruceros por la costa de Brasil y un viaje especial a Turquía exclusivo para mujeres.

21 de septiembre de 2026 a las 06:47 p. m.

21 de septiembre de 2026 a las 06:47 p. m.

Con la llegada de la primavera, comienza a tomar forma uno de los momentos más esperados del año: la planificación de las vacaciones. Aunque todavía faltan tres meses para el verano, quienes buscan asegurarse un buen destino, aprovechar las promociones y distribuir el costo del viaje ya tienen a disposición una amplia variedad de alternativas.

En ese escenario, Mutual del Plata Turismo se prepara para la temporada 2027 con propuestas que combinan playas, naturaleza, experiencias internacionales y, fundamentalmente, facilidades de financiación.

Natalia Mastorchio, referente de la agencia pergaminense, visitó los estudios de La Opinión para presentar las novedades de la temporada. Brasil y el Caribe aparecen entre los grandes protagonistas, junto con los cruceros, una salida grupal a Jamaica y un programa especial a Turquía. La oferta se completa con destinos nacionales y los tradicionales circuitos europeos.

Natalia Mastorchio referente de Mutual del Plata turismo. Brasil: playas, buenos precios y salidas desde la región El norte de Brasil se posiciona entre los destinos con mayor demanda para el próximo verano. Según explicó Mastorchio, los viajeros buscan una combinación de precios accesibles, playas atractivas, temperaturas agradables y ausencia de sargazo en los destinos promocionados.

"Hoy el norte de Brasil es uno de los destinos más elegidos porque la gente busca precio, playa, buen clima y cero sargazo", señaló.

Una de las ventajas es la diversidad de opciones de alojamiento. La mayoría de los paquetes incluye hotel con desayuno, aunque también existen alternativas de media pensión, con desayuno y cena, y establecimientos con régimen All Inclusive.

En materia gastronómica, Mastorchio estimó que es posible acceder a una buena comida con un presupuesto de entre 20.000 y 25.000 pesos argentinos, como referencia al momento de la entrevista.

Hacia el sur brasileño, la agencia ofrece los destinos tradicionales de Florianópolis, Camboriú y Torres, además de propuestas para diciembre que combinan Torres, Gramado y Canela.

Una ventaja para los viajeros de Pergamino y la región es la disponibilidad de salidas terrestres desde la propia ciudad, mientras que otras se organizan con conexiones desde Rosario o San Nicolás.

A esto se suma el crecimiento de la oferta aérea desde Rosario, que incrementó sus plazas para el verano e incorporó vuelos chárter.

Esta posibilidad permite reducir los traslados hasta Buenos Aires y simplificar la organización de las vacaciones para los pasajeros de la zona.

El Caribe, con Jamaica como una de las grandes novedades Dentro de las propuestas internacionales, Mutual del Plata Turismo apuesta especialmente por Jamaica, un destino que combina playas, hotelería de categoría, naturaleza y una identidad cultural reconocida mundialmente.

La agencia organizó una salida grupal para abril y mayo de 2027, con alojamiento en el Riu Palace Tropical Bay, un establecimiento de categoría superior ubicado en primera línea de playa.

El hotel ofrece régimen All Inclusive durante las 24 horas, club para niños y servicios pensados tanto para parejas como para familias.

"Jamaica tiene buena playa, buena gente y muy buena hotelería de cuatro y cinco estrellas, con cadenas internacionales", destacó Mastorcho.

La referente de Mutual del Plata Turismo explicó que el interés por este destino creció durante el último año, en parte porque los turistas buscan alternativas frente a la presencia de sargazo que afecta a determinadas playas del Caribe mexicano.

Más allá de sus complejos hoteleros, Jamaica ofrece numerosas posibilidades para quienes desean combinar descanso y actividades. Caminatas, cascadas y excursiones en entornos naturales forman parte de sus atractivos.

La salida grupal representa, además, una alternativa para quienes prefieren viajar con una organización previa y compartir la experiencia con otros pasajeros.

Cruceros: recorrer Brasil con todos los servicios a bordo Otra de las propuestas destacadas de Mutual del Plata Turismo es la temporada de cruceros, que se extenderá desde diciembre hasta marzo.

Los itinerarios recorren la costa brasileña e incluyen, según el programa elegido, escalas en Camboriú, Río de Janeiro, Búzios, Ilhabela y Porto Belo.

Existen alternativas de siete, ocho y nueve noches, que permiten conocer diferentes destinos sin necesidad de cambiar de hotel ni organizar traslados entre ciudades.

Una de las principales ventajas es que el pasajero encuentra buena parte de los servicios resueltos a bordo, con todas las comidas incluidas y la posibilidad de contratar paquetes adicionales de bebidas.

Mastorchio explicó que los cruceros trabajan con tarifas internacionales expresadas en dólares y que existen promociones especialmente atractivas para familias y grupos.

Entre las alternativas mencionó propuestas en las que el tercer pasajero abona únicamente los impuestos y otras que contemplan un descuento del 30 por ciento para el segundo viajero.

Estas condiciones dependen de cada promoción y permiten evaluar distintas configuraciones de camarotes para optimizar el presupuesto.

Turquía: una experiencia grupal exclusiva para mujeres Se trata de una salida grupal exclusiva para mujeres, de 12 días y 10 noches, diseñada tanto para quienes desean viajar con amigas como para aquellas que quieren emprender la experiencia solas.

El recorrido contempla algunos de los principales atractivos del país, con visitas a Estambul, Ankara y Pamukkale.

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Uno de los aspectos distintivos de la propuesta es la organización del grupo y la posibilidad de contar con una compañera para compartir habitación, una alternativa especialmente pensada para quienes no tienen con quién viajar.

El paquete incluye vuelos, desayunos, siete comidas, excursiones, kit de viaje y una reunión previa para brindar información y preparar a las participantes.

Mastorchio explicó que se decidió concentrar el itinerario exclusivamente en Turquía, sin combinarlo con Dubái u otros destinos, teniendo en cuenta la situación bélica en la región al momento de diseñar el programa.

La propuesta busca ofrecer una experiencia organizada, con acompañamiento y la posibilidad de descubrir una cultura que despierta creciente interés entre los viajeros argentinos.

Argentina y Europa también forman parte de la oferta

La programación de Mutual del Plata Turismo se completa con alternativas para quienes prefieren recorrer el país.

Entre los destinos nacionales aparecen Iguazú, Mendoza, El Calafate y Ushuaia, con paquetes terrestres y aéreos.

El verano representa una temporada particularmente atractiva para conocer la Patagonia, con propuestas que permiten disfrutar de sus paisajes y principales atractivos naturales.

La agencia también mantiene dentro de su oferta los clásicos circuitos europeos, una alternativa para quienes proyectan viajes internacionales de mayor duración.

La financiación, una herramienta clave para concretar las vacaciones Más allá de los destinos, uno de los aspectos en los que Mutual del Plata Turismo pone especial énfasis es la posibilidad de financiar los viajes y adaptar las condiciones de pago a las necesidades de cada cliente.

Mastorchio explicó que, para los paquetes internacionales, la agencia ofrece un sistema de seis cuotas fijas en dólares, sin interés.

La modalidad permite comenzar a pagar desde ahora y distribuir el costo de las vacaciones de enero, febrero o marzo en distintos vencimientos.

Se trata de una herramienta que facilita la planificación anticipada, especialmente para familias que necesitan organizar el presupuesto con varios meses de antelación.

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Para los destinos nacionales, en tanto, existen promociones con tarjetas bancarias que permiten financiar los paquetes en seis o doce cuotas, de acuerdo con las condiciones vigentes.

Pero la propuesta no termina allí. La agencia también contempla alternativas de financiación personalizadas.

"Nos adecuamos al pasajero y armamos una financiación acorde a la medida de cada uno", aseguró Mastorchio.

De esta manera, quienes tienen decidido su destino pueden acercarse a consultar las distintas posibilidades y encontrar un esquema de pagos compatible con su presupuesto.

La recomendación es anticiparse, consultar la disponibilidad de cupos y conocer las condiciones específicas de cada paquete, especialmente en los destinos de mayor demanda y en las salidas grupales.

Con una programación que abarca desde las playas de Brasil hasta el Caribe, los cruceros y los circuitos internacionales, Mutual del Plata Turismo invita a los viajeros de Pergamino y la región a comenzar a imaginar sus próximas vacaciones.

Información y reservas Echevarría 538, Pergamino

Lunes a viernes, de 9:00 a 17:00, horario corrido.

Atención personalizada a cargo de Natalia, Sol y Flor.

Más info en www.mutualdelplata.com.ar

Consultas por WhatsApp (2477 334728 – 2477 398436), correo electrónico (turismo@mutualdelplata.com.ar) y redes sociales (mutual_del_plata_turismo).