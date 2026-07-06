Fin de semana largo del Día de la Independencia: ¿El viernes 10 de julio es feriado o día no laborable?

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La cercanía del 9 de julio genera expectativas por un posible fin de semana largo de cuatro días.

06 de julio de 2026 a las 03:47 p. m.

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La llegada sobre el festejo patrio del 9 de julio volvió a despertar una de las consultas más frecuentes entre trabajadores, estudiantes y quienes planean una escapada: ¿el viernes 10 será feriado para todos o habrá que trabajar?

La duda surge porque el Día de la Independencia este año jueves y abre la posibilidad de un fin de semana extra largo. Sin embargo, la situación del viernes tiene particularidades que conviene conocer para evitar confusiones.

¿Cómo será el viernes 10 de julio? Aunque muchas personas esperan un feriado puente, el viernes 10 de julio de 2026 no será un feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos dispuesto por el Gobierno nacional.

La medida forma parte del esquema previsto para fomentar el turismo interno y generar fines de semana extendidos que impulsen la actividad económica en distintos destinos del país.

De esta manera, el jueves 9 de julio, Día de la Independencia, estará acompañado por una jornada especial el viernes 10, lo que permitirá que numerosos argentinos disfruten de cuatro días consecutivos de descanso.

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Feriado o día no laborable La principal diferencia radica en que los feriados nacionales son de cumplimiento obligatorio, mientras que los días no laborables dependen de la decisión de cada empleador.

En un feriado, los trabajadores tienen derecho al descanso y, si deben prestar tareas, cobran el día con un recargo del 100%, es decir, perciben una remuneración doble.