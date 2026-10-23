Drones agrícolas: una nueva guía para mejorar la precisión y seguridad de las aplicaciones

> Drones agrícolas: una nueva guía para mejorar la precisión y seguridad de las aplicaciones

Economía y Agro

La publicación, de acceso gratuito, reúne información científica, experiencias técnicas y validaciones realizadas en condiciones locales para orientar a productores, asesores y aplicadores en el uso responsable de drones pulverizadores.

23 de octubre de 2026 a las 01:10 p. m.

23 de octubre de 2026 a las 01:10 p. m.

El avance de los drones en la agricultura argentina plantea nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia de las aplicaciones de productos fitosanitarios, pero también exige conocimientos técnicos y criterios adecuados de utilización. En ese contexto, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) presentó una publicación destinada a promover las Buenas Prácticas Agrícolas en el uso de estas tecnologías.

Se trata del libro Protección de Cultivos con Drones: Fundamentos Técnicos y Buenas Prácticas, elaborado por Federico Martín Elorza y publicado a través de la Editorial de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (EFA-FAUBA). El trabajo contó con el respaldo del INTA, el Senasa y la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias.

La publicación, de acceso gratuito, reúne información científica, experiencias técnicas y validaciones realizadas en condiciones locales para orientar a productores, asesores y aplicadores en el uso responsable de drones pulverizadores.

Desde Casafe destacaron que el crecimiento de esta tecnología representa una alternativa para mejorar la precisión de los tratamientos, aunque advirtieron que su rápida evolución requiere establecer criterios técnicos que permitan asegurar aplicaciones eficientes y seguras.

Los factores que determinan una buena aplicación Uno de los principales aportes del documento es la identificación de las variables que influyen directamente en la calidad de una pulverización aérea mediante drones.

Entre ellas se encuentran la altura de vuelo, la velocidad de avance, el tamaño de las gotas, el volumen aplicado, el ancho de trabajo y las condiciones meteorológicas.

Estos parámetros resultan fundamentales para lograr una adecuada distribución del producto sobre el cultivo y reducir los riesgos de deriva, es decir, el desplazamiento de las gotas fuera del área que se busca tratar.

Elorza, coordinador de Gestión Sustentable de Casafe, explicó que la incorporación de drones abre nuevas posibilidades para la protección vegetal, pero remarcó que los resultados dependen de una correcta combinación entre tecnología, conocimiento y condiciones de aplicación.

La guía también incorpora recomendaciones sobre densidad de impactos, ventanas meteorológicas apropiadas, telemetría y validación de los tratamientos realizados en el campo.

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Otro aspecto relevante es la trazabilidad documental, que permite registrar las condiciones en las que se desarrolló cada intervención y facilita su posterior evaluación.

Tecnología acompañada de capacitación La aparición de equipos cada vez más sofisticados está modificando las posibilidades de trabajo en el campo. Sin embargo, disponer de tecnología avanzada no garantiza por sí solo mejores resultados.

Por ese motivo, la publicación busca ofrecer una referencia técnica que contribuya a unificar criterios y acompañar el crecimiento de una actividad que todavía presenta desafíos en materia de capacitación y estandarización de procedimientos.

Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe, señaló que el objetivo es reunir información respaldada científicamente que actualmente se encuentra dispersa, para facilitar su utilización por parte de los distintos actores del sector.

La iniciativa está dirigida a productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, aplicadores, empresas de servicios, instituciones educativas y organismos públicos vinculados con la protección de cultivos.

Además de mejorar la eficiencia operativa, el propósito es contribuir a reducir riesgos para las personas y el ambiente mediante decisiones basadas en parámetros técnicos verificables.

El documento constituye así una herramienta de consulta para quienes ya utilizan drones y para aquellos que evalúan incorporar esta tecnología a sus sistemas productivos.