> Baradero subastará vehículos y maquinarias municipales en desuso para renovar el equipamiento de Servicios Públicos

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El Municipio realizará la subasta el 28 de agosto y destinará lo recaudado a la compra de un camión compactador 0 km, maquinaria y equipamiento.

El Municipio de Baradero realizará una subasta pública de vehículos, maquinarias y otros bienes municipales que se encuentran en desuso, con el objetivo de obtener recursos para renovar parte del equipamiento destinado a los servicios públicos. La jornada se llevará adelante el viernes 28 de agosto, a partir de las 10, en el Centro Operativo Municipal.

Cuándo y dónde será la subasta pública en Baradero La subasta fue programada para el viernes 28 de agosto a las 10 horas y tendrá lugar en el Centro Operativo Municipal, ubicado en San Martín 2106. La actividad estará a cargo del martillero y corredor público José Enrique Arnaldi.

La iniciativa contempla la puesta a disposición de distintos vehículos y equipos que forman parte del patrimonio municipal y que, por su estado, antigüedad o falta de utilización, ya no cumplen una función dentro de la estructura operativa del Municipio.

Desde la administración local señalaron que la decisión busca darle un nuevo destino a esos bienes y, al mismo tiempo, generar recursos que permitan incorporar herramientas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta de las distintas áreas municipales.

De esta manera, la subasta no solamente permitirá desprenderse de unidades que actualmente se encuentran fuera de servicio o en desuso, sino que también apunta a transformar esos recursos en nuevo equipamiento para las tareas cotidianas que se realizan en calles, espacios públicos y distintos sectores de la ciudad y las localidades del partido.

Qué vehículos y maquinarias estarán disponibles El listado contempla una amplia variedad de bienes municipales. Entre los elementos incluidos aparecen camiones, camionetas, ambulancias, barredoras, chipeadoras, tractores, motoniveladoras y una excavadora, además de otros equipos utilizados históricamente para diferentes tareas operativas.

También formarán parte de la subasta una lancha, equipamiento de arrastre y distintas maquinarias municipales. Se trata de unidades que podrán ser observadas previamente por las personas interesadas antes de la jornada de remate.

Uno de los bienes que tendrá una particular presencia dentro de la difusión de la subasta será la Balsa de Transporte “Hernandarias”, ubicada en la rotonda. El Municipio anticipó que este bien también será incluido en el material fotográfico y audiovisual destinado a mostrar las unidades disponibles.

La variedad de vehículos y maquinarias permitirá que los interesados puedan conocer de antemano las características de los bienes que serán ofrecidos. Para ello, la comuna preparará un registro fotográfico y audiovisual de las unidades, teniendo en cuenta que parte del patrimonio se encuentra distribuido en diferentes puntos del partido.

Dónde se podrán observar los bienes antes del remate La exposición de las maquinarias comenzará el martes 18 de agosto y se extenderá hasta el día de la subasta. Los bienes podrán visitarse de lunes a viernes, entre las 8 y las 14 horas, en distintos espacios municipales.

Los lugares habilitados para observar los vehículos y equipos serán:

Centro Operativo Municipal: San Martín 2106.

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Corralón Municipal de Alsina: Rivadavia 330.

Corralón Municipal de Santa Coloma: Ceibo sin número.

La posibilidad de recorrer previamente las unidades permitirá a los interesados conocer el estado y las características de cada uno de los bienes antes de participar de la subasta. Además, la Municipalidad busca facilitar el acceso a la información mediante la producción de fotografías y videos.

La difusión audiovisual tendrá especial importancia debido a que los bienes no se encuentran concentrados en un único predio. Por ese motivo, el registro permitirá mostrar parte del equipamiento disponible y brindar mayores detalles sobre los vehículos y maquinarias que serán ofrecidos.

El objetivo: comprar un camión compactador 0 km Uno de los principales objetivos planteados por el Municipio de Baradero es que los fondos obtenidos durante la subasta sean destinados a fortalecer el equipamiento del área de Servicios Públicos.

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En particular, la administración municipal prevé utilizar la recaudación para avanzar en la compra de un camión compactador 0 km, una incorporación que permitiría renovar parte de la flota destinada a la prestación de servicios relacionados con la recolección y el mantenimiento urbano.

El destino de los recursos también contempla la adquisición de maquinarias menores, indumentaria para los trabajadores de Servicios Públicos y otros elementos considerados necesarios para el funcionamiento cotidiano del área.

La propuesta se enmarca así en una estrategia de renovación del equipamiento municipal, utilizando como fuente de financiamiento los recursos que puedan obtenerse a partir de bienes que actualmente no tienen una utilidad operativa para la comuna.

La jornada del 28 de agosto será, por lo tanto, una instancia para poner en valor económico vehículos y maquinarias que permanecen en desuso y orientar lo recaudado hacia nuevas herramientas de trabajo. El Municipio apunta a que este proceso contribuya a mejorar la prestación de los servicios públicos y las condiciones de trabajo del personal encargado de esas tareas.