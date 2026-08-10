Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

Baradero subastará vehículos y maquinarias municipales en desuso para renovar el equipamiento de Servicios Públicos

El Municipio realizará la subasta el 28 de agosto y destinará lo recaudado a la compra de un camión compactador 0 km, maquinaria y equipamiento.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
10 de agosto de 2026 a las 10:28 a. m.
Baradero subastará vehículos y maquinarias municipales en desuso para renovar el equipamiento de Servicios Públicos

El Municipio de Baradero realizará una subasta pública de vehículos, maquinarias y otros bienes municipales que se encuentran en desuso, con el objetivo de obtener recursos para renovar parte del equipamiento destinado a los servicios públicos. La jornada se llevará adelante el viernes 28 de agosto, a partir de las 10, en el Centro Operativo Municipal.

Cuándo y dónde será la subasta pública en Baradero

La subasta fue programada para el viernes 28 de agosto a las 10 horas y tendrá lugar en el Centro Operativo Municipal, ubicado en San Martín 2106. La actividad estará a cargo del martillero y corredor público José Enrique Arnaldi.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

Tragedia en Bariloche: murió una niña de San Pedro de tres años tras caer un auto al Nahuel Huapi

10/8, 12:33 p. m.
Tragedia en Bariloche: murió una niña de San Pedro de tres años tras caer un auto al Nahuel Huapi
2

Ciclismo en Salto: una competencia terminó con golpes tras una polémica agresión en la pista

27/7, 04:03 p. m.
Ciclismo en Salto: una competencia terminó con golpes tras una polémica agresión en la pista
3

La industria textil agoniza: los números detrás de la crisis

4/8, 03:45 p. m.
La industria textil agoniza: los números detrás de la crisis
4

Tormenta en San Pedro: cortes de luz afectaron barrios y localidades tras la salida de tres alimentadores

6/8, 09:48 a. m.
Tormenta en San Pedro: cortes de luz afectaron barrios y localidades tras la salida de tres alimentadores
5

Investigan si cuatreros de la ciudad de San Pedro participaron de un violento ataque en las islas entrerrianas

6/8, 03:01 p. m.
Investigan si cuatreros de la ciudad de San Pedro participaron de un violento ataque en las islas entrerrianas

La iniciativa contempla la puesta a disposición de distintos vehículos y equipos que forman parte del patrimonio municipal y que, por su estado, antigüedad o falta de utilización, ya no cumplen una función dentro de la estructura operativa del Municipio.

Desde la administración local señalaron que la decisión busca darle un nuevo destino a esos bienes y, al mismo tiempo, generar recursos que permitan incorporar herramientas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta de las distintas áreas municipales.

Publicidad

De esta manera, la subasta no solamente permitirá desprenderse de unidades que actualmente se encuentran fuera de servicio o en desuso, sino que también apunta a transformar esos recursos en nuevo equipamiento para las tareas cotidianas que se realizan en calles, espacios públicos y distintos sectores de la ciudad y las localidades del partido.

Qué vehículos y maquinarias estarán disponibles

El listado contempla una amplia variedad de bienes municipales. Entre los elementos incluidos aparecen camiones, camionetas, ambulancias, barredoras, chipeadoras, tractores, motoniveladoras y una excavadora, además de otros equipos utilizados históricamente para diferentes tareas operativas.

Publicidad

También formarán parte de la subasta una lancha, equipamiento de arrastre y distintas maquinarias municipales. Se trata de unidades que podrán ser observadas previamente por las personas interesadas antes de la jornada de remate.

Uno de los bienes que tendrá una particular presencia dentro de la difusión de la subasta será la Balsa de Transporte “Hernandarias”, ubicada en la rotonda. El Municipio anticipó que este bien también será incluido en el material fotográfico y audiovisual destinado a mostrar las unidades disponibles.

Publicidad

La variedad de vehículos y maquinarias permitirá que los interesados puedan conocer de antemano las características de los bienes que serán ofrecidos. Para ello, la comuna preparará un registro fotográfico y audiovisual de las unidades, teniendo en cuenta que parte del patrimonio se encuentra distribuido en diferentes puntos del partido.

Dónde se podrán observar los bienes antes del remate

La exposición de las maquinarias comenzará el martes 18 de agosto y se extenderá hasta el día de la subasta. Los bienes podrán visitarse de lunes a viernes, entre las 8 y las 14 horas, en distintos espacios municipales.

Publicidad

Los lugares habilitados para observar los vehículos y equipos serán:

  • Centro Operativo Municipal: San Martín 2106.

Seguí leyendo

Lactancia materna y crianza: Salud del Municipio invita a las familias a una charla
Pergamino

Lactancia materna y crianza: Salud del Municipio invita a las familias a una charla

  • Corralón Municipal de Alsina: Rivadavia 330.

  • Corralón Municipal de Santa Coloma: Ceibo sin número.

    • Publicidad

    La posibilidad de recorrer previamente las unidades permitirá a los interesados conocer el estado y las características de cada uno de los bienes antes de participar de la subasta. Además, la Municipalidad busca facilitar el acceso a la información mediante la producción de fotografías y videos.

    La difusión audiovisual tendrá especial importancia debido a que los bienes no se encuentran concentrados en un único predio. Por ese motivo, el registro permitirá mostrar parte del equipamiento disponible y brindar mayores detalles sobre los vehículos y maquinarias que serán ofrecidos.

    El objetivo: comprar un camión compactador 0 km

    Uno de los principales objetivos planteados por el Municipio de Baradero es que los fondos obtenidos durante la subasta sean destinados a fortalecer el equipamiento del área de Servicios Públicos.

    Seguí leyendo

    Zárate: Fundación Mirgor donará 20 televisores a escuelas mediante un convenio con el Municipio
    Zárate

    Zárate: Fundación Mirgor donará 20 televisores a escuelas mediante un convenio con el Municipio

    En particular, la administración municipal prevé utilizar la recaudación para avanzar en la compra de un camión compactador 0 km, una incorporación que permitiría renovar parte de la flota destinada a la prestación de servicios relacionados con la recolección y el mantenimiento urbano.

    Publicidad

    El destino de los recursos también contempla la adquisición de maquinarias menores, indumentaria para los trabajadores de Servicios Públicos y otros elementos considerados necesarios para el funcionamiento cotidiano del área.

    La propuesta se enmarca así en una estrategia de renovación del equipamiento municipal, utilizando como fuente de financiamiento los recursos que puedan obtenerse a partir de bienes que actualmente no tienen una utilidad operativa para la comuna.

    La jornada del 28 de agosto será, por lo tanto, una instancia para poner en valor económico vehículos y maquinarias que permanecen en desuso y orientar lo recaudado hacia nuevas herramientas de trabajo. El Municipio apunta a que este proceso contribuya a mejorar la prestación de los servicios públicos y las condiciones de trabajo del personal encargado de esas tareas.

    Con la apertura de la exposición a partir del 18 de agosto, los interesados tendrán varios días para recorrer los distintos espacios donde se encuentran las unidades antes de la realización de la subasta pública.

    BaraderoVehículoMunicipio
    WhatsAppXFacebook

    Comentarios

    🔓

    Desbloqueá los comentarios

    Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

    Hacete socioYa tengo cuenta

    Cargando comentarios...