> Avengers: Doomsday: el tráiler final revela por qué vuelve Steve Rogers y muestra a Doctor Doom

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Marvel Studios difundió el último adelanto de la película, que reúne a los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Se estrena el 18 de diciembre.

Marvel Studios lanzó el tráiler final de Avengers: Doomsday, la película que enfrentará a los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos con Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. El adelanto, de tres minutos, se centra en el regreso de Steve Rogers, el Capitán América de Chris Evans. El estreno será el 18 de diciembre.

Qué muestra el tráiler El adelanto, difundido el lunes 23 de noviembre, comienza con una escena íntima entre Steve Rogers y Peggy Carter, interpretada por Hayley Atwell. La pareja conversa sobre si deben contarle a su hijo que su padre es el Capitán América, y ella le pregunta si cree que el chico no sabe quién es.

Después aparece Reed Richards, el Señor Fantástico, interpretado por Pedro Pascal, que le pregunta a Rogers si es él. Mientras se ven escenas de Avengers: Endgame, la voz de Rogers explica que, años atrás, hicieron lo necesario para arreglar el mundo, sin saber que esas decisiones tendrían consecuencias.

Doctor Doom también tiene un lugar central. Con su armadura, el villano les dice a los héroes que todos vivieron vidas robadas. El tráiler muestra además a Thor, que reúne a los héroes, y a Cíclope, que convoca a los X-Men, en un enfrentamiento entre los mutantes y los Vengadores.

Por qué vuelve Steve Rogers El regreso de Chris Evans era una de las grandes incógnitas desde que apareció en el primer adelanto. Al final de Avengers: Endgame, estrenada en 2019, Rogers viajaba al pasado para vivir junto a Peggy Carter. El nuevo tráiler muestra esa vida y sugiere que esa decisión tendrá un costo.

La relación entre las dos películas también se trabajó en Avengers: Endgame – Encore, un relanzamiento disponible en Disney+ que incluye cuatro escenas nuevas vinculadas directamente con Doomsday.

El elenco. La película marca el regreso de Robert Downey Jr. al universo cinematográfico de Marvel, aunque esta vez no como Iron Man, sino como el villano central de la historia. Además de Evans, Atwell y Pascal, vuelven Chris Hemsworth, Paul Rudd, Anthony Mackie y Simu Liu, junto con otras figuras de la franquicia, como Patrick Stewart y Florence Pugh.

El adelanto muestra también a nuevas incorporaciones, entre ellas Hailee Steinfeld, nominada al Óscar, cuya participación Marvel Studios confirmó el domingo.

Tres universos en choque. Según la sinopsis oficial, en Avengers: Doomsday héroes de tres universos distintos quedan en curso de colisión y deben enfrentar una amenaza existencial sin precedentes. El primer tráiler completo se había presentado en julio y ya mostraba a Doctor Doom junto a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men.

La película es la quinta de los hermanos Anthony y Joe Russo dentro del universo cinematográfico de Marvel, después de Capitán América: el soldado del invierno, Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Se estrenará en los cines el 18 de diciembre.