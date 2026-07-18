Argentina finalista 2026: las teorías numéricas sobre Argentina en el Mundial y qué dicen las numerólogas sobre las cábalas que nos entusiasman

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Los números 19, 7 y 4 se repiten en distintos momentos del Mundial y alimentan la esperanza de volver a ganar la Copa del Mundo. Qué significado tienen estos números según la numerología y cómo se relacionan con la búsqueda de la cuarta estrella.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 volvió a despertar la ilusión de millones de hinchas argentinos. Pero, además del rendimiento del equipo de Lionel Scaloni, en las últimas horas empezó a circular una serie de coincidencias numéricas que muchos interpretan como una señal de cara al partido, que tendrá lugar el domingo 19 de julio frente a España.

Los números 19 y 7 aparecen una y otra vez en distintos momentos. La fecha de la final coincide con la cantidad de goles a favor y en contra del equipo durante todo el torneo. La Scaloneta marcó tres tantos frente a Argelia, Jordania, Cabo Verde, Egipto y Suiza, mientras que convirtió dos ante Austria e Inglaterra.

A eso se suma el 4, número de la estrella que Argentina buscará sumar en esta nueva Copa del Mundo. La Selección ya se consagró campeona en 1978, 1986 y 2022, y ahora intentará conquistar su cuarto título mundial.

Como si fuera poco, en la semifinal contra Inglaterra, Scaloni hizo tres cambios al mismo tiempo: ingresaron Rodrigo De Paul, con la camiseta 7; Nicolás Otamendi, con la 19; y Gonzalo Montiel, con la 4. La secuencia no tardó en llamar la atención de los hinchas que rápidamente lo tomaron como un guiño a la fecha de la final.

Qué significan los números 19, 7 y 4 y qué anticipan sobre la final del Mundial 2026 Para la numeróloga Julieta Rutenberg, esta serie de coincidencias numéricas puede entenderse como parte de las "sincronicidades". "Puede haber mensajes subliminales matemáticos que traigan algún tipo de información", sostiene.

En ese sentido, explica que el número 19 simboliza la capacidad de transformación. "Es un número que te permite reencontrarte con una nueva versión de tu 'Yo Soy'", asegura.

La numeróloga Marcela Matteucci suma que el 19 también es considerado el número del éxito, del Sol y del líder. Además, destaca otra coincidencia: tanto Lionel Messi como Lionel Scaloni tienen una vibración 19 al sumar los números de sus fechas de nacimiento.

El 7, en tanto, está vinculado con el triunfo, la búsqueda de la perfección y la concreción de logros a través del conocimiento. Matteucci lo relaciona simbólicamente con Neptuno, planeta asociado con la sensibilidad, la inspiración, los sueños y aquello que no siempre puede explicarse desde la lógica.

Finalmente, ambas numerólogas coinciden en que el 4 representa la "materia, la estructuración y la materialización de algo". Para Matteucci, la aparición conjunta de estos tres números puede leerse de manera simbólica: el 19 como éxito y liderazgo, el 7 como triunfo y el 4 como la posibilidad de convertir ese deseo en un resultado concreto.

“Podríamos pensar que hay un mensaje numerológico oculto: la posibilidad de materializar la cuarta Copa del Mundo”, resume Matteucci.