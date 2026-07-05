Douglas busca sellar la clasificación frente a Sportivo Las Parejas

Tras golear en Chivilcoy, el Rojinegro irá por una actuación que confirme su recuperación. Buscará asegurar de manera anticipada el pase a la Zona Campeonato.

Douglas Haig afrontará este domingo desde las 15:00 un compromiso determinante en el Estadio Miguel Morales, donde recibirá a Sportivo Las Parejas por la décimo sexta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. El encuentro será dirigido por Guillermo González y no solo pone en juego la pelea por la punta, sino también la posibilidad concreta de que el “Rojinegro” se asegure la clasificación a la Zona Campeonato con dos fechas de anticipación, dependiendo del resultado que obtenga y de otros marcadores de la jornada.

El Fogonero llega luego de la contundente victoria por 4 a 0 conseguida el pasado fin de semana como visitante frente a Independiente de Chivilcoy, resultado que le permitió cortar una racha adversa de seis partidos sin triunfos ni goles y, al mismo tiempo, recuperar la cima de la Zona 1.

Con ese triunfo, Douglas Haig volvió a lo más alto con 27 puntos, posición que comparte con Sportivo Belgrano de San Francisco, en una tabla muy ajustada donde cada fecha comienza a tener un peso determinante en la definición de los clasificados.

En ese contexto, el partido de este domingo aparece como una oportunidad clave: un triunfo o incluso un empate podría dejar al Rojinegro con la clasificación asegurada a la Zona Campeonato cuando aún restarían dos fechas por disputarse de la Fase Regular.

Del otro lado estará Sportivo Las Parejas, que ocupa la sexta posición con 21 unidades y se mantiene en la pelea por ingresar entre los cinco primeros que avanzarán. El equipo santafesino viene de igualar 1 a 1 de local frente a Defensores de Villa Ramallo y buscará en Pergamino un resultado que le permita sostener sus aspiraciones.

Con la misma formación En lo futbolístico, Sebastián “Terremoto” Cejas apostaría nuevamente por los once que vienen de golear en Chivilcoy, priorizando continuidad y funcionamiento para afianzar su levantada. La probable formación sería: Facundo Perrone; Agustín Pezzi, Lucas López, Nicolás Canela, Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza, Joaquín Castellano; Elián Tus, Jonatan Palacio y Carlos Arriola.

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La decisión de sostener el once responde a la búsqueda de consolidar una identidad de juego que volvió a aparecer en la última presentación, con mayor solidez defensiva, circulación más clara en el mediocampo y eficacia en los últimos metros.

El mensaje de Sebastián Cejas El entrenador del Rojinegro, Sebastián Cejas, dejó una reflexión en sus redes sociales tras la victoria en Chivilcoy, donde hizo hincapié en la importancia de sostener las convicciones a lo largo del tiempo. El DT remarcó que los proyectos deportivos no deben evaluarse únicamente por los resultados inmediatos, sino por su construcción a largo plazo. “Los proyectos serios no se construyen de un fin de semana para otro, ni se destruyen por una mala racha. Se construyen con paciencia, coherencia y la valentía de seguir creyendo cuando el contexto invita a cambiarlo todo”, expresó.

Goleada que impulsa la confianza La goleada 4 a 0 frente a Independiente de Chivilcoy marcó un punto de inflexión para Douglas Haig. El equipo logró cortar la racha negativa y volver a mostrar una versión sólida, con goles de Carlos Arriola, Joaquín Castellano en dos oportunidades y Simón Fiorito. Ese resultado no solo le devolvió la punta de la Zona 1, sino también la confianza en un tramo decisivo del torneo, donde la regularidad comienza a ser determinante.

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Refuerzos para lo que viene En paralelo, la dirigencia de Douglas Haig acordó la incorporación de tres refuerzos de cara a la segunda parte de la temporada del Federal A, con el objetivo de ampliar variantes y sostener la competencia interna. Se sumaron el arquero Gabriel Ratalin, de 28 años, exIndependiente de Chivilcoy y proveniente de San Telmo; el delantero Martín Schlotthauer, de 26 años, con pasado también en Independiente de Chivilcoy y llegada desde Acassuso; y el mediocampista Gonzalo Baglivo, quien iniciará su segundo ciclo en el club tras su paso por Colegiales y una destacada etapa anterior en el Rojinegro el año pasado.