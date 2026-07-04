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Rotary Club fortalece la educación con una valiosa donación a la Escuela Agrotécnica de Pergamino

Rotary de Pergamino y Rojas entregaron a la Escuela Agrotécnica una máquina destinada a la elaboración automatizada de leche de soja y sus derivados.

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04 de julio de 2026 a las 12:41 p. m.
Rotary Club fortalece la educación con una valiosa donación a la Escuela Agrotécnica de Pergamino

La educación técnica de Pergamino recibió un nuevo impulso gracias a una significativa acción solidaria impulsada por Rotary. En un trabajo conjunto, Rotary Club Rojas y Rotary Club Pergamino Cruce concretaron la entrega de una máquina especialmente diseñada para la producción automatizada de leche de soja y sus derivados, equipamiento que pasará a formar parte de los recursos didácticos de la Escuela Agrotécnica de Pergamino.

La incorporación de esta tecnología permitirá ampliar las posibilidades de formación práctica de los alumnos, brindándoles la oportunidad de trabajar con herramientas vinculadas a los procesos productivos y de sumar conocimientos aplicados que resultan fundamentales para su futuro profesional.

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Desde la institución educativa destacaron la importancia de este aporte, que contribuirá a fortalecer las actividades de enseñanza y aprendizaje, beneficiando tanto a estudiantes como a docentes y favoreciendo el desarrollo de propuestas formativas cada vez más completas.

El compromiso permanente de Rotary

La donación forma parte de las numerosas acciones de servicio que Rotary desarrolla de manera permanente en las comunidades donde está presente. A través del trabajo articulado entre clubes, la organización impulsa proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo iniciativas vinculadas con la educación, la salud, el desarrollo social y el fortalecimiento institucional.

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En esta oportunidad, Rotary Club Rojas y Rotary Club Pergamino Cruce volvieron a unir esfuerzos para acompañar a una institución educativa, convencidos de que invertir en la formación de las nuevas generaciones representa una de las herramientas más valiosas para construir un futuro con mayores oportunidades.

Desde ambas entidades remarcaron que el trabajo conjunto permite potenciar el alcance de cada proyecto y generar un impacto positivo y duradero en la comunidad, consolidando uno de los principios que identifica a Rotary en todo el mundo: el servicio desinteresado como motor de transformación social.

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