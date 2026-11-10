Según las compañías de seguros, el 65% de los robos de motos se concentra en unidades de baja cilindrada

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Cuando una moto es el medio que una persona utiliza todos los días para ir a trabajar o generar ingresos, su robo tiene un impacto que va mucho más allá del valor del vehículo.

Según el Informe de Movilidad de Strix de octubre, más de seis de cada diez robos de motos corresponden a modelos de 110 y 150 cc., vehículos que para miles de personas son su medio de transporte diario y, a la vez, su herramienta de trabajo.

Las motos de baja cilindrada concentran el 65,9% de los robos de motos registrados en lo que va del año, según el Informe de Movilidad de Strix, empresa especializada en soluciones tecnológicas para la seguridad y el recupero vehicular. Dentro de este segmento, las unidades de 110 cc. representan el 35,9% del total, mientras que las de 150 cc. alcanzan el 30%.

La concentración de los robos en estos modelos pone el foco sobre un tipo de vehículo ampliamente utilizado para los traslados cotidianos, ya sea para ir al trabajo, estudiar o desarrollar actividades laborales. Para muchas personas, la moto representa una alternativa de movilidad accesible y, en otros casos, una herramienta indispensable para generar ingresos.

En este contexto, el robo de una moto no implica únicamente la pérdida de un bien material: también puede alterar la rutina de sus usuarios, dificultar el cumplimiento de sus obligaciones y afectar directamente su actividad económica. La falta del vehículo puede traducirse en mayores tiempos y costos de traslado, o incluso en la imposibilidad de trabajar durante el período en que no se dispone de él.

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El análisis también permite identificar patrones en los robos de motos de baja cilindrada. El 77% de los casos correspondientes a este segmento se concentra en asaltos a mano armada, con mayor concentración de casos en la franja horaria de las 9 de la noche, un horario pico para las plataformas de delivery. Estos datos permiten reconocer características de la problemática y aportan información relevante para comprender cómo se distribuye el delito.

Esta tendencia se da en un contexto de crecimiento de la circulación de motovehículos en el país. Según el último Índice de Patentamientos del INDEC, en septiembre se registraron 51,5% más de unidades en Argentina, que en el mismo mes de 2025. Además, durante los primeros nueve meses del año, los patentamientos acumularon un incremento del 46,4% interanual.