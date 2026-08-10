Ramallo: Más de 20 mil personas celebraron el 118° aniversario de Pérez Millán en una jornada histórica

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Región

La localidad del partido de Ramallo vivió una multitudinaria fiesta popular con desfile criollo, espectáculos musicales, feria de artesanos y propuestas gastronómicas que convocaron a vecinos y visitantes de toda la región.

Más de 20 mil personas participaron de los festejos por el 118° aniversario de Pérez Millán, en el partido de Ramallo. La celebración reunió durante toda la jornada a vecinos, instituciones y visitantes de distintas localidades, quienes disfrutaron de un amplio programa de actividades que combinó tradición, cultura, música y propuestas para toda la familia.

Un acto oficial para recordar la historia de Pérez Millán La conmemoración comenzó con el tradicional acto protocolar, que reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones intermedias, vecinos y excombatientes. La ceremonia incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de Emilio Brescasin, en un momento cargado de emoción y sentido de pertenencia.

Posteriormente, el delegado municipal Sergio Giolito dirigió un mensaje a los presentes, en el que destacó el crecimiento de la localidad y el compromiso de sus habitantes para mantener vivas las tradiciones y fortalecer el desarrollo de la comunidad.

Durante el acto también se puso en valor la historia de Pérez Millán, una localidad que a lo largo de más de un siglo consolidó una fuerte identidad vinculada al trabajo, la producción agropecuaria y la vida comunitaria.

El desfile criollo fue uno de los grandes atractivos de la celebración Uno de los momentos más esperados fue el tradicional desfile criollo, que volvió a convocar a cientos de participantes. La actividad contó con la presencia de centros tradicionalistas, agrupaciones gauchas, instituciones educativas y sociales, vehículos antiguos y numerosas delegaciones que representaron las costumbres y la identidad de la región.

También participaron los Bomberos Voluntarios de Pérez Millán y Ramallo, efectivos de las fuerzas de seguridad y Veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes recibieron un cálido reconocimiento por parte del público presente.

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El desfile se desarrolló ante una importante cantidad de espectadores que acompañaron el paso de las distintas delegaciones, consolidándose como uno de los principales símbolos de la celebración aniversario.

Música, gastronomía y artesanos reunieron a miles de vecinos Durante toda la tarde, el predio de los festejos ofreció una amplia propuesta cultural y recreativa. Sobre el escenario principal se presentaron artistas locales y regionales con espectáculos de folklore, chamamé y música popular, brindando un repertorio que acompañó la celebración hasta la noche.

En paralelo, el paseo de artesanos permitió exhibir y comercializar productos elaborados por emprendedores de la zona, mientras que el patio gastronómico ofreció una variada oferta culinaria que fue disfrutada por miles de familias.

El cierre artístico estuvo a cargo de Candu Domínguez y G Sony, quienes pusieron el broche final a una jornada que, según informó la Municipalidad de Ramallo, convocó a más de 20 mil personas.