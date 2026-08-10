Ramallo: Más de 20 mil personas celebraron el 118° aniversario de Pérez Millán en una jornada histórica
La localidad del partido de Ramallo vivió una multitudinaria fiesta popular con desfile criollo, espectáculos musicales, feria de artesanos y propuestas gastronómicas que convocaron a vecinos y visitantes de toda la región.
Más de 20 mil personas participaron de los festejos por el 118° aniversario de Pérez Millán, en el partido de Ramallo. La celebración reunió durante toda la jornada a vecinos, instituciones y visitantes de distintas localidades, quienes disfrutaron de un amplio programa de actividades que combinó tradición, cultura, música y propuestas para toda la familia.
Un acto oficial para recordar la historia de Pérez Millán
La conmemoración comenzó con el tradicional acto protocolar, que reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones intermedias, vecinos y excombatientes. La ceremonia incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de Emilio Brescasin, en un momento cargado de emoción y sentido de pertenencia.
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Posteriormente, el delegado municipal Sergio Giolito dirigió un mensaje a los presentes, en el que destacó el crecimiento de la localidad y el compromiso de sus habitantes para mantener vivas las tradiciones y fortalecer el desarrollo de la comunidad.
Durante el acto también se puso en valor la historia de Pérez Millán, una localidad que a lo largo de más de un siglo consolidó una fuerte identidad vinculada al trabajo, la producción agropecuaria y la vida comunitaria.
El desfile criollo fue uno de los grandes atractivos de la celebración
Uno de los momentos más esperados fue el tradicional desfile criollo, que volvió a convocar a cientos de participantes. La actividad contó con la presencia de centros tradicionalistas, agrupaciones gauchas, instituciones educativas y sociales, vehículos antiguos y numerosas delegaciones que representaron las costumbres y la identidad de la región.
También participaron los Bomberos Voluntarios de Pérez Millán y Ramallo, efectivos de las fuerzas de seguridad y Veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes recibieron un cálido reconocimiento por parte del público presente.
El desfile se desarrolló ante una importante cantidad de espectadores que acompañaron el paso de las distintas delegaciones, consolidándose como uno de los principales símbolos de la celebración aniversario.
Música, gastronomía y artesanos reunieron a miles de vecinos
Durante toda la tarde, el predio de los festejos ofreció una amplia propuesta cultural y recreativa. Sobre el escenario principal se presentaron artistas locales y regionales con espectáculos de folklore, chamamé y música popular, brindando un repertorio que acompañó la celebración hasta la noche.
En paralelo, el paseo de artesanos permitió exhibir y comercializar productos elaborados por emprendedores de la zona, mientras que el patio gastronómico ofreció una variada oferta culinaria que fue disfrutada por miles de familias.
El cierre artístico estuvo a cargo de Candu Domínguez y G Sony, quienes pusieron el broche final a una jornada que, según informó la Municipalidad de Ramallo, convocó a más de 20 mil personas.
Desde el municipio destacaron la amplia participación de vecinos y visitantes provenientes de distintas localidades de la región, remarcando que la celebración no solo permitió conmemorar los 118 años de historia de Pérez Millán, sino también fortalecer el encuentro comunitario y poner en valor la identidad cultural de una de las localidades más representativas del partido de Ramallo.