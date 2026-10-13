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Prohíben una marca de Lavandina por no poder garantizar su legítima elaboración

La medida fue tomada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y alcanza tanto su venta como su uso, distribución y publicidad en todo el país

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13 de octubre de 2026 a las 03:34 p. m.
Prohíben una marca de Lavandina por no poder garantizar su legítima elaboración
La medida fue tomada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y alcanza tanto su venta como su uso, distribución y publicidad en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el "uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional" de una marca de lavandina por no contar con los registros sanitarios correspondientes. La medida alcanza también a las plataformas de venta electrónica. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

La restricción recayó sobre “el agua lavandina marca 656 Profesional concentrada al 60%” y surgió "debido a la existencia de dudas sobre la legitimidad del producto". Tras una investigación, se determinó que la producción "no se encontraba inscripta, sin poder identificarse un establecimiento responsable de su elaboración". Tras la denuncia, la entidad envió una notificación a la firma que sería responsable del producto químico, de acuerdo con la dirección que figuraba en sus redes sociales. Sin embargo, el aviso no fue respondido.

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También intervino el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria de la Administración Nacional a partir de los los links de comercialización y promoción del artículo.

La medida busca "proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado del que se desconoce las condiciones de manufactura y considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados" y alcanza tanto la elaboración como el "uso, comercialización, distribución y publicidad, en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica".

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"Rersulta procedente disponer una medida sanitaria de prohibición sobre los productos mencionados en razón de que carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización conforme a la normativa aplicable", explicaron desde el organismo nacional.

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