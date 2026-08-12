"No hay otro banco que tenga esta solución": Macro revoluciona la atención al cliente con inteligencia artificial en WhatsApp

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Economía y Agro

La entidad financiera lanzó MacroChat, la primera plataforma bancaria del país que funciona íntegramente por WhatsApp con inteligencia artificial generativa. Acepta textos, audios e imágenes y resuelve operaciones sin menús ni formularios.

La herramienta ya está activa en el número 11 3110-1338. Los clientes pueden hacer transferencias, consultar saldos, pagar servicios y hasta abrir cuentas como si le escribieran a un contacto más de la agenda.

"No hay otro banco que tenga esta solución". La frase es de Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro, y resume el alcance de lo que la entidad acaba de lanzar: MacroChat, una plataforma que permite hacer operaciones bancarias completas a través de WhatsApp, usando inteligencia artificial generativa.

La novedad marca un quiebre con los chatbots tradicionales que funcionaban con menús de opciones numeradas. MacroChat entiende lo que el cliente quiere decir, sin importar cómo lo escriba. Puede recibir textos, audios o imágenes, y responde en lenguaje natural. Es como escribirle a un amigo, pero del otro lado responde el banco.

Para los santafesinos, especialmente para quienes viven en localidades alejadas de las grandes ciudades, la herramienta representa una alternativa concreta. MacroChat funciona las veinticuatro horas, desde cualquier punto de la provincia y sin necesidad de instalar nada.

El número de WhatsApp es el 11 3110-1338, el mismo que ya tenía el banco. No hace falta registrarse ni hacer ninguna validación extra. Si el cliente ya usaba BancoChat, el sistema anterior, la transición fue automática y los historiales de conversación se mantuvieron intactos.

En materia de tarjetas de crédito, los clientes pueden consultar límites y disponibles, ver el saldo, la fecha de vencimiento y los últimos consumos, pausar la tarjeta, hacer reclamos por compras desconocidas, consultar los últimos tres resúmenes y denunciar el extravío del plástico. Para las tarjetas de débito, es posible blanquear el PIN, pedir una reposición o avisar sobre un viaje al exterior.

En relación a las cuentas bancarias, MacroChat permite verificar saldos en pesos y dólares, consultar los últimos movimientos, ver y descargar el CBU y el Alias, gestionar extracciones sin tarjeta y hasta completar el proceso de apertura de cuenta para nuevos clientes, todo desde la misma conversación.

Las transferencias entre cuentas propias y a terceros también están disponibles, al igual que el pago de servicios y la recarga de teléfonos celulares. Los jubilados cuentan con acceso directo para conocer su fecha de cobro y desbloquear la tarjeta de débito, entre otros trámites específicos.

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Además, MacroChat funciona como punto de acceso a información clave: sucursales por geolocalización, ExtraCash, App Macro, límites de compra, inversiones, beneficios, seguros, Tienda Macro, billeteras virtuales y paquetes de productos.

"Somos el primer banco del país en llevar la banca conversacional a un nuevo nivel, integrando Inteligencia Artificial generativa con lenguaje natural en WhatsApp. Nuestros procesos ya venían incorporando IA, pero hoy damos un salto que transforma de raíz la relación con los clientes: ahora es el banco el que entiende a las personas, y no las personas las que tienen que adaptarse al banco. ¿Nos mandás un texto? ¿Nos mandás un audio? ¿Nos mandás una imagen? Lo que vos prefieras… nosotros respondemos y resolvemos. En Banco Macro creemos que el futuro de los servicios financieros no pasa por agregar más tecnología, sino por hacer que esa tecnología pase desapercibida detrás de una experiencia. Que lo único visible sea la solución. Resolver una consulta, despejar una duda o atender una necesidad debe ser tan fácil y tan natural como enviar un mensaje de WhatsApp", aseguró Juan Parma, CEO de Banco Macro.

"Más que una evolución tecnológica, MacroChat es una nueva forma de relacionarse: más simple, más cercana, más humana. Una manera distinta de interactuar con Banco Macro desde cualquier lugar del país o del mundo, a cualquier hora, escribiendo, mandando un audio o una imagen, exactamente como lo hacemos en nuestra vida cotidiana. El banco debe estar donde las personas ya están, y hablar como las personas ya hablan. Porque innovar de verdad no es incorporar tecnología. Es hacer las cosas más fáciles para quienes confían en nosotros todos los días", agregó Parma.

Lo que distingue a MacroChat de cualquier chatbot es su capacidad para interpretar el contexto, recordar lo que se dijo antes en la misma conversación y resolver varias solicitudes en un solo intercambio. No importa si el cliente escribe con errores de tipeo, usa abreviaturas o mezcla temas. El sistema prioriza y responde.

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"MacroChat es una plataforma montada sobre WhatsApp, 100% conversacional, desarrollada con IA generativa, donde nuestros clientes y no clientes pueden conversar con el banco y resolver sus consultas, pedir información y asesoramiento. También es posible transaccionar: pedir un saldo, una constancia de CBU, hacer una transferencia, pagar servicios o recargar el celular. Y además tiene la posibilidad de ser asistido por una persona en los casos donde el bot no pueda responder. Es una nueva forma de relacionarnos con nuestros clientes, innovadora y única en el mercado. No hay otro banco que tenga esta solución", explicó Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

Cuando la consulta supera lo que la inteligencia artificial puede resolver, o cuando el cliente simplemente prefiere hablar con una persona, la conversación pasa a un operador humano de manera fluida, sin cortes y sin tener que repetir nada de lo que ya se dijo. Esa integración entre lo digital y lo humano forma parte de lo que Banco Macro llama su filosofía Phygital: la convicción de que lo digital y lo humano no son opuestos, sino complementarios.