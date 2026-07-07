Mauricio Dayub llega a Villa Ramallo con "El Equilibrista", la obra que nació de un secreto familiar

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El reconocido actor se presentará este viernes en el Auditorio Libertador y reveló cómo un viaje a Italia inspiró la historia de su exitosa obra.

El actor y dramaturgo Mauricio Dayub llegará este viernes a Villa Ramallo para presentar "El Equilibrista", el unipersonal que conquistó a más de 500.000 espectadores. En una entrevista, contó cómo un inesperado viaje a Italia y un secreto familiar dieron origen a una de las obras más exitosas del teatro argentino.

Cómo nació "El Equilibrista", la obra más personal de Mauricio Dayub Con más de 900 funciones realizadas y presentaciones en siete países, "El Equilibrista" se consolidó como uno de los grandes fenómenos teatrales de los últimos años. Sin embargo, su origen está lejos de haber sido planificado.

Durante una entrevista con Radio Meta, Mauricio Dayub recordó que todo comenzó mientras filmaba una película en la ex Yugoslavia. Una suspensión inesperada del rodaje por cuestiones climáticas le permitió viajar hasta el pueblo italiano donde habían nacido su madre y sus abuelos.

Aunque su abuela le había asegurado que ya no quedaban familiares en ese lugar, el actor decidió recorrer el pueblo guiándose apenas por un apellido y el recuerdo de una calle con un campanario. Tras preguntar casa por casa, encontró a personas que reconocieron el apellido de su familia y lo condujeron hasta una vivienda donde lo esperaba una sorpresa que marcaría su vida.

El secreto familiar que inspiró una historia que emociona al público Al llegar a aquella casa, Dayub descubrió que su abuela tenía una hermana que jamás había mencionado. El emotivo reencuentro con esa parte desconocida de su familia se convirtió en el corazón de "El Equilibrista", una historia basada en hechos reales que aborda los vínculos familiares, la memoria y las decisiones que cambian el destino.

Según explicó el actor, ese hallazgo también dio origen al nombre de la obra, inspirado en una frase de su abuelo: "El mundo es de los que se animan a perder el equilibrio".

Con el paso del tiempo, aquella experiencia personal trascendió lo íntimo y terminó conectando con miles de espectadores que encuentran en el espectáculo emociones y recuerdos propios.

"El Equilibrista" llega este viernes a Villa Ramallo Mauricio Dayub aseguró que, después de cientos de funciones, sigue descubriendo nuevas formas de contar la historia. Incluso confesó que el contacto permanente con el público transformó su manera de interpretar la obra.

"Ya no hago la obra para todos. Intento contársela a cada espectador en particular", explicó, al destacar que muchas personas le aseguran al finalizar la función que sintieron que la historia hablaba directamente de sus propias familias.

El actor también reconoció que nunca imaginó semejante repercusión. Lo que comenzó como un proyecto profundamente personal terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del teatro argentino contemporáneo, con más de medio millón de espectadores.

Como cierre de la entrevista, Dayub invitó al público de Ramallo a vivir la experiencia con una propuesta poco habitual: prometió devolver el valor de la entrada a quienes no disfruten de la función.