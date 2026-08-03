El China Zorrilla, el ferry eléctrico más grande del mundo ya navega rumbo al Río de la Plata

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El China Zorrilla, construido en Australia para Buquebus, inició su traslado hacia Sudamérica y comenzará a unir Buenos Aires con Colonia del Sacramento tras completar las pruebas finales. Con capacidad para 2.100 pasajeros, funcionará exclusivamente con energía eléctrica.

El China Zorrilla, el ferry eléctrico más grande del mundo, está cada vez más cerca de entrar en funcionamiento. Luego de finalizar su construcción en Australia, la embarcación ya inició su traslado hacia Sudamérica y, una vez que complete las pruebas finales, comenzará a operar en el Río de la Plata, uniendo Buenos Aires con uno de los destinos turísticos más visitados de la región.

El proyecto, desarrollado por Buquebus y construido por el astillero australiano Incat, marca un hito para el transporte marítimo mundial. No solo será el primer ferry 100% eléctrico de gran porte, sino también el vehículo a batería más grande del planeta, gracias a un sistema de almacenamiento de energía sin precedentes.

La nave fue bautizada China Zorrilla en homenaje a la recordada actriz uruguaya, cuya trayectoria artística trascendió las dos orillas del Río de la Plata y la convirtió en una figura emblemática de la cultura regional.

Cómo es el ferry eléctrico más grande del mundo Con 130 metros de eslora, 32 metros de manga y capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, el Buquebús China Zorrilla fue diseñado especialmente para cubrir trayectos cortos de alta frecuencia. Su ruta comercial unirá Buenos Aires con Colonia del Sacramento, un recorrido de unos 60 kilómetros que demandará aproximadamente 90 minutos.

El ferry funciona exclusivamente con energía eléctrica. Incorpora un sistema de baterías de entre 40 y 43 MWh —el más grande instalado hasta ahora en una embarcación— que alimenta ocho motores eléctricos con propulsión por chorro de agua (waterjets). Esta tecnología elimina el uso de combustibles fósiles y permite operar con cero emisiones directas de gases de efecto invernadero.

Además de su innovación tecnológica, ofrecerá un alto nivel de confort para los pasajeros:

-3.000 m² de espacios de recreación.

-Tres clases de servicio: Turista, Business y Primera Clase.

-El freeshop a bordo más grande del mundo.

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-Internet satelital de alta velocidad.

-Oferta gastronómica de primer nivel.

-Dos ascensores que conectan todos los niveles, incluidas las bodegas para vehículos.

Cuándo llegará al Río de la Plata Como fue diseñado para recorridos cortos, el China Zorrilla no puede cruzar el océano por sus propios medios. Por ese motivo fue cargado sobre el Black Marlin, un buque semisumergible especializado en el transporte de grandes estructuras navales.

La maniobra, considerada una de las más complejas realizadas por el astillero Incat, consistió en sumergir parcialmente al Black Marlin para posicionar el ferry sobre su cubierta y luego reflotarlo antes de iniciar la travesía hacia Sudamérica.

Según el seguimiento marítimo, el transporte arribaría al puerto de Nueva Palmira el 12 de septiembre, donde el ferry será liberado para completar las pruebas técnicas antes de incorporarse al servicio regular de Buquebus.

La operación de traslado tuvo un costo cercano a los 8 millones de dólares y representa el último paso antes de que el ferry más grande y avanzado del mundo comience a surcar las aguas del Río de la Plata, inaugurando una nueva etapa para el transporte marítimo de pasajeros en la región.