Día Mundial del Perro: ¿por qué se celebra hoy?

Sociedad

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que busca generar conciencia sobre el cuidado y el bienestar del mejor amigo del hombre.

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que invita a reconocer el amor, la compañía, y el papel fundamental que ocupan los perros en la sociedad. Aunque este día se universalizó, cada país tiene su propia fecha particular.

En Argentina se celebra el Día Nacional del Perro cada 2 de junio desde 1996, gracias a la escritora Cora Cané que propuso su creación. La fecha es un homenaje Chonino, un pastor alemán que integraba las fuerzas policiales y que se sacrificó por su dueño.

Este homenaje a nuestros amigos de cuatro patas tiene un origen vinculado a la necesidad de visibilizar una realidad dolorosa y nos invita a reflexionar acerca del abandono, la adopción y el compromiso que implica incorporar un perro a la familia.

Es que, lo sabemos, el “mejor amigo del hombre” está presente en múltiples ámbitos del día a día: como perros de compañía, de asistencia terapéutica y policías, entre muchos otros roles.

La fecha internacional fue impulsada en 2004, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera que cerca del 70 % de los perros en el mundo no tenía un hogar y vivía en situación de calle.

A partir de ese diagnóstico comenzaron a promoverse campañas de esterilización, adopción responsable y concientización para visibilizar el abandono y el maltrato animal, además de destacar el papel que los perros ocupan como integrantes de muchas familias.

A partir de este diagnóstico se estableció esta efeméride con el fin de concientizar acerca del abandono, el maltrato que sufren millones de perros en todo el mundo y la adopción responsable.

Además, este es un Día Mundial para reconocer y agradecer la compañía que brinda el mejor amigo del hombre. Pero también es un llamado a la educación y a la responsabilidad que conlleva tener una mascota.

Perritos abandonados

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Antes de dar refugio a un animal conviene darse un tiempo para conocerlo y ver si la relación puede funcionar.

Muchos perros callejeros que fueron abandonados o maltratados pueden sufrir de ansiedad y tener conductas agresivas hacia personas que no conocen.

Un miembro más de la familia

La tenencia responsable de una mascota comienza incluso antes de adoptarlo. Implica entender lo que necesita el animal y saber si estamos dispuestos a tratarlo como uno más de la familia.

Los perros jóvenes suelen ser más enérgicos y tienen la necesidad de tener una familia que los haga jugar y los lleve a realizar ejercicio constantemente.

En cambio, un perro de avanzada edad tiene la necesidad de sentirse acompañado y de vivir en un ambiente tranquilo en el cual se sienta seguro.