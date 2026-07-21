Día Mundial del Perro: ¿por qué se celebra hoy?
Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que busca generar conciencia sobre el cuidado y el bienestar del mejor amigo del hombre.
Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que invita a reconocer el amor, la compañía, y el papel fundamental que ocupan los perros en la sociedad. Aunque este día se universalizó, cada país tiene su propia fecha particular.
En Argentina se celebra el Día Nacional del Perro cada 2 de junio desde 1996, gracias a la escritora Cora Cané que propuso su creación. La fecha es un homenaje Chonino, un pastor alemán que integraba las fuerzas policiales y que se sacrificó por su dueño.
Las mas leidas de Sociedad
El consumo de carne cayó 11,5% en la primera mitad del año y llegó a su punto más bajo en 30 años
Lo que dejó la Luna Nueva en Tauro: cambios, replanteos y nuevas decisiones
Ley de Zona Fría: El nuevo régimen generaría en Pergamino aumentos importantes en la boleta de gas
Pensando en Qatar 2022, un productor cordobés dibujará la cara de Messi con siembra variable de maíz
Bitcoin vuelve a caer a u$s54.000 tras varios intentos fallidos de despegue
Este homenaje a nuestros amigos de cuatro patas tiene un origen vinculado a la necesidad de visibilizar una realidad dolorosa y nos invita a reflexionar acerca del abandono, la adopción y el compromiso que implica incorporar un perro a la familia.
Es que, lo sabemos, el “mejor amigo del hombre” está presente en múltiples ámbitos del día a día: como perros de compañía, de asistencia terapéutica y policías, entre muchos otros roles.
La fecha internacional fue impulsada en 2004, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera que cerca del 70 % de los perros en el mundo no tenía un hogar y vivía en situación de calle.
A partir de ese diagnóstico comenzaron a promoverse campañas de esterilización, adopción responsable y concientización para visibilizar el abandono y el maltrato animal, además de destacar el papel que los perros ocupan como integrantes de muchas familias.
A partir de este diagnóstico se estableció esta efeméride con el fin de concientizar acerca del abandono, el maltrato que sufren millones de perros en todo el mundo y la adopción responsable.
Además, este es un Día Mundial para reconocer y agradecer la compañía que brinda el mejor amigo del hombre. Pero también es un llamado a la educación y a la responsabilidad que conlleva tener una mascota.
Perritos abandonados
Antes de dar refugio a un animal conviene darse un tiempo para conocerlo y ver si la relación puede funcionar.
Muchos perros callejeros que fueron abandonados o maltratados pueden sufrir de ansiedad y tener conductas agresivas hacia personas que no conocen.
Un miembro más de la familia
La tenencia responsable de una mascota comienza incluso antes de adoptarlo. Implica entender lo que necesita el animal y saber si estamos dispuestos a tratarlo como uno más de la familia.
Los perros jóvenes suelen ser más enérgicos y tienen la necesidad de tener una familia que los haga jugar y los lleve a realizar ejercicio constantemente.
En cambio, un perro de avanzada edad tiene la necesidad de sentirse acompañado y de vivir en un ambiente tranquilo en el cual se sienta seguro.
También es fundamental tener en cuenta las características de cada raza, ya que algunas están adaptadas a climas fríos y pueden verse afectadas cuando cambian a otro ambiente.