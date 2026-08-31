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Día de Comer Afuera: una excusa para disfrutar de la gastronomía al aire libre

Cada 31 de agosto se celebra una particular efeméride que invita a dejar la rutina y compartir una comida fuera de casa.

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31 de agosto de 2026 a las 09:09 a. m.
Día de Comer Afuera: una excusa para disfrutar de la gastronomía al aire libre
Se trata de una fecha perfecta para salir de la rutina y disfrutar de la gastronomía al aire libre.

El 31 de agosto se celebra el Día de Comer Afuera, una fecha no oficial que propone algo tan simple como disfrutar una comida al aire libre, ya sea en una plaza, un parque, un patio o en la vereda de un bar.

Su origen no está del todo claro. La celebración se conoce como Eat Outside Day y existen registros de que se conmemora al menos desde 2006, aunque no hay una organización o persona reconocida como creadora.

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La propuesta, que surgió en Estados Unidos y luego se difundió a otros países, funciona más como una excusa que como una celebración formal: salir de casa, encontrarse con otros y disfrutar de una comida al aire libre.

En Argentina, donde salir a comer o tomar algo forma parte de muchas costumbres sociales, la fecha puede convertirse simplemente en una oportunidad para aprovechar los últimos días del invierno y anticipar las jornadas más cálidas de la primavera.

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