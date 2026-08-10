Cesvi Argentina realizó el primer ensayo de impacto delantero de un vehículo 100% eléctrico

Sociedad

Las primeras observaciones mostraron un buen comportamiento estructural y funcional tras el impacto.

En un contexto de crecimiento sostenido de la movilidad eléctrica en el país, CESVI Argentina realizó por primera vez un ensayo de impacto delantero sobre un vehículo 100% eléctrico. La prueba tuvo como protagonista al BYD Dolphin Mini EV GS, actualmente el eléctrico más vendido del país, y permitió evaluar su Índice de Reparabilidad bajo el protocolo internacional del R.C.A.R. (Research Council for Automobile Repairs), además de poner en práctica los procedimientos específicos de seguridad que requieren este tipo de tecnologías.

El ensayo reproduce el choque citadino de mayor frecuencia y tiene como objetivo determinar el costo de reparación de un vehículo luego de una colisión de baja velocidad, información utilizada por las compañías aseguradoras para la elaboración de sus modelos de scoring y la determinación del valor de las pólizas.

Una prueba estandarizada

El ensayo consiste en impactar el vehículo a 15 km/h contra un muro indeformable de 32 toneladas, con un ángulo de incidencia de 10°, comprometiendo el 40% del frente del lado izquierdo, configuración que reproduce uno de los siniestros urbanos más habituales.

Una vez finalizada la prueba, los especialistas analizan los daños ocasionados y, a partir de la información técnica del fabricante, determinan qué piezas deben repararse y cuáles reemplazarse. Posteriormente, considerando el costo de los repuestos, los materiales e insumos de pintura y las horas de mano de obra, se calcula el costo total de la reparación.

Ese análisis permite obtener el Índice de Reparabilidad, un indicador que expresa cuán costoso resulta reparar un vehículo luego de un impacto y que constituye una herramienta de referencia para aseguradoras, fabricantes, talleres y otros actores del sector.

Un modelo destacado por su seguridad

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El vehículo elegido para este ensayo fue el BYD Dolphin Mini EV GS, distinguido por CESVI Argentina como Auto Chico Más Seguro y Auto de Oro 2026, reconocimiento que premia la mejor relación precio-seguridad del mercado.

El modelo incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), una estructura desarrollada bajo elevados estándares internacionales de seguridad y cuenta con la máxima calificación de cinco estrellas obtenida en las pruebas de Euro NCAP, que respaldan su desempeño tanto en seguridad activa como pasiva.

Procedimientos específicos para vehículos eléctricos

Al tratarse de un vehículo equipado con un sistema de alta tensión y una batería de aproximadamente 300 V., las tareas de inspección posteriores al impacto requirieron protocolos específicos de seguridad.

La primera etapa consistió en la desactivación eléctrica del vehículo, procedimiento mediante el cual los técnicos inhiben el sistema de alta tensión para poder realizar las inspecciones sin exponerse a riesgos derivados de posibles daños ocultos en sus componentes.