Alza en motos y baja en autos: así fueron los patentamientos de julio

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Este último mes fue con altas y bajas para el mercado automotor y de motovehículos en Argentina.

En el caso de los autos, durante el séptimo mes de 2026 se patentaron 43.758 vehículos, lo que representa una baja del 7,7% frente al mes anterior (47.415 unidades) y una caída del 30,3% en la comparación interanual, es decir, contra julio de 2025 (62.818 unidades).

En tanto que, en el acumulado de los primeros siete meses del año, ya se patentaron 339.359 vehículos, un 12,8% menos que en el mismo período de 2025 (389.367 unidades). Estos datos surgen de la información oficial recientemente publicada por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara),

Las marcas más vendidas

Como desde hace varios meses, el ranking de las marcas de automóviles más vendidas en julio lo continúa liderando Toyota, esta vez por encima de las 7.100 unidades vendidas, el 17,3% del mercado. Fiat sube al segundo puesto, con más de 5.200 unidades vendidas, el 12,8% del mercado. Y Volkswagen cae al tercer lugar, superando las 5.000 unidades vendidas, el 12,4% del mercado.

Ya fuera del podio, el cuarto puesto sigue siendo de Ford, con más de 4.100 unidades vendidas, el 10,1% del mercado; y el quinto, de Chevrolet, que acumula más de 3.700 unidades vendidas, el 9% del mercado. Le siguen: Peugeot (#6), Renault (#7), Citroën (#8), Jeep (#9) y Nissan (#10), que por solamente tres unidades aventaja a la china BYD (#11), dejándola afuera del top 10.

Los modelos de autos más vendidos

Por su parte, el ranking de los modelos de automóviles más vendidos en julio lo continúa encabezando la Toyota Hilux, que alcanza el 6,8% del mercado, por encima de las 2.800 unidades vendidas. El Fiat Cronos se mantiene en el segundo lugar, superando las 2.100 unidades vendidas, el 5,2% del mercado. Y la Ford Ranger sigue en la tercera posición, con más de 1.700 unidades vendidas, el 4,3% del mercado.

El Ford Territory se queda en el cuarto puesto, con más de 1.500 ventas y el 3,8% del mercado. No es el caso del Toyota Yaris Cross, que da un salto desde el #9 y se mete en el top 5, con más de 1.300 ventas y el 3,3% del mercado. Le siguen: Volkswagen Tera (#6), Peugeot 208 (#7), Volkswagen Amarok (#8), Toyota Yaris (#9) y Chevrolet Tracker (#10).

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Las motos siguen en alza

En cuanto al patentamiento de motovehículos, ACARA informó que en el mes de julio se registraron 71.217 unidades, un número que representa una suba del 3,4% contra junio pasado (68.850) y una importante mejora del 30,4% versus julio de 2025 (54.600).

Mientras que, en el acumulado de los siete meses del año, las ventas suman 511.986 unidades, un 41,9% por arriba del mismo período de 2025 (360.709).

Marcas y modelos de motos más vendidos

Honda lidera con mucha comodidad el ranking de marcas más vendidas de julio, superando las 15.200 unidades (21,4% del mercado). Gilera se ubica en la segunda posición, con casi 8.600 unidades (12,1% del mercado); y Motomel, en el tercer puesto, con cerca de 8.200 unidades (11,5% del mercado). Keller es la #4 y Corven completa el top 5.

Con respecto a los modelos, la moto más patentada del mes fue la Honda Wave 110S, con 8.300 unidades, el 11,7% del mercado. La segunda y tercera ubicación del podio la ocupan la Keller KN110-8 (#2) y la Gilera Smash (#3), ambas por encima de las 6.200 unidades y un 8,8% del mercado.