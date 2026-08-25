> Seguros: se duplicaron los robos de vehículos en el interior del país

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En lo que va de 2026, los operativos por robo fuera de la ciudad de Buenos Aires equivalen al 80% del total de casos registrados en todo el año pasado.

El robo de vehículos continúa mostrando indicadores llamativos fuera de la ciudad de Buenos Aires. Durante julio, los operativos vinculados a robos de vehículos en el interior del país se duplicaron respecto del mismo mes de 2025, una tendencia que refuerza el desplazamiento de parte de la problemática hacia otras provincias.

No se trata de un mes atípico. El comportamiento registrado en los primeros siete meses del año también da cuenta de este cambio. En lo que va de 2026, se contabilizó un total de operativos que equivalen al 80% del total del año pasado.

El fenómeno se ve con mayor claridad en algunos distritos como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Neuquén, plazas que ganaron protagonismo dentro del mapa nacional, lo que permite respaldar la hipótesis de una dinámica del delito automotor cada vez más federal.

El dato cobra relevancia si se lo cruza con los indicadores de patentamientos de Acara que, en lo que va de 2026, muestra que las provincias del interior concentraron el 52,9% de los registros de vehículos 0 km. de todo el país. Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén se ubicaron entre las principales plazas de unidades patentadas y representaron en conjunto el 28,3% del mercado nacional.