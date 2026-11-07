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Verano 2027: cuánto cuesta irse de vacaciones desde Pergamino, destino por destino

Una semana en un dos ambientes de Mar del Plata arranca en $588.000, los paquetes a Brasil subieron hasta un 40 por ciento y la nafta ya supera los $2.200 el litro. LA OPINIÓN reunió los precios publicados para enero y los convirtió en un simulador: el lector elige destino, personas, noches, cómo vi

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07 de noviembre de 2026 a las 04:13 p. m.
Verano 2027: cuánto cuesta irse de vacaciones desde Pergamino, destino por destino

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