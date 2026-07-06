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Reconocimiento al esfuerzo: Se entregaron 14 Becas Deportivas

Días atrás, la Subsecretaría de Deportes junto a la Comisión de Salud, Deporte y Medio Ambiente del Concejo Deliberante, realizó la entrega de Becas Deportivas Individuales a deportistas convencionales y/o discapacitados del Partido de Pergamino. “Hoy es un día especial para nosotros, donde reconocemos el esfuerzo y el talento de...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·06 de julio de 2026 a las 01:13 p. m.
Reconocimiento al esfuerzo: Se entregaron 14 Becas Deportivas

Días atrás, la Subsecretaría de Deportes junto a la Comisión de Salud, Deporte y Medio Ambiente del Concejo Deliberante, realizó la entrega de Becas Deportivas Individuales a deportistas convencionales y/o discapacitados del Partido de Pergamino. “Hoy es un día especial para nosotros, donde reconocemos el esfuerzo y el talento de nuestros jóvenes deportistas. El Intendente dejó claro su apoyo…

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