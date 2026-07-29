Cottagecore: las claves de la tendencia de decoración inspirada en la naturaleza
La tendencia se enfoca en la creación de espacios acogedores y funcionales, priorizando materiales naturales y artesanales.
El estilo cottagecore es una de las tendencias más influyentes en el interiorismo actual. Inspirado en la vida de campo y la reconexión con la naturaleza, prioriza una decoración basada en lo natural y lo artesanal con el objetivo de crear espacios acogedores, funcionales y equilibrados.
Incorporar esta propuesta resulta accesible, ya que existen diversos recursos de diseño que permiten transformar cualquier ambiente en un refugio de aire rural sin necesidad de grandes reformas.
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Cómo incorporar esta tendencia en casa
En primer lugar, la elección de materiales nobles es fundamental. Maderas en tonos naturales o macizos, piedras, hierro, mimbre y ratán aporten calidez y textura a superficies, mesas de comedor o estanterías, garantizando además durabilidad.
La paleta de colores desempeña un rol central para lograr la decoración deseada. Los tonos neutros y terrosos —como beige, crema, verde oliva y azul pastel— transmiten serenidad. Estas opciones se pueden combinar con piezas de mobiliario más oscuras para aportar profundidad y contraste al ambiente.
Los textiles complementan la propuesta aportando textura. Cortinas de lino, mantas tejidas de lana y almohadones con estampados florales o cuadros vichy remiten a la estética tradicional ligada a la vida en el campo.
Para quienes buscan dar los primeros pasos en este estilo, incorporar detalles florales, elementos naturales y reutilizar objetos o muebles antiguos resulta suficiente para transformar la casa de manera paulatina.
Fuente: MDZ.