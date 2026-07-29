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Cottagecore: las claves de la tendencia de decoración inspirada en la naturaleza

La tendencia se enfoca en la creación de espacios acogedores y funcionales, priorizando materiales naturales y artesanales.

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29 de julio de 2026 a las 03:32 p. m.
Cottagecore: las claves de la tendencia de decoración inspirada en la naturaleza
Una tendencia que privilegia los colores claros, los materiales naturales y los muebles de madera.

El estilo cottagecore es una de las tendencias más influyentes en el interiorismo actual. Inspirado en la vida de campo y la reconexión con la naturaleza, prioriza una decoración basada en lo natural y lo artesanal con el objetivo de crear espacios acogedores, funcionales y equilibrados.

Incorporar esta propuesta resulta accesible, ya que existen diversos recursos de diseño que permiten transformar cualquier ambiente en un refugio de aire rural sin necesidad de grandes reformas.

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Cómo incorporar esta tendencia en casa

En primer lugar, la elección de materiales nobles es fundamental. Maderas en tonos naturales o macizos, piedras, hierro, mimbre y ratán aporten calidez y textura a superficies, mesas de comedor o estanterías, garantizando además durabilidad.

La paleta de colores desempeña un rol central para lograr la decoración deseada. Los tonos neutros y terrosos —como beige, crema, verde oliva y azul pastel— transmiten serenidad. Estas opciones se pueden combinar con piezas de mobiliario más oscuras para aportar profundidad y contraste al ambiente.

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Los textiles complementan la propuesta aportando textura. Cortinas de lino, mantas tejidas de lana y almohadones con estampados florales o cuadros vichy remiten a la estética tradicional ligada a la vida en el campo.

Para quienes buscan dar los primeros pasos en este estilo, incorporar detalles florales, elementos naturales y reutilizar objetos o muebles antiguos resulta suficiente para transformar la casa de manera paulatina.

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Fuente: MDZ.

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