Continúan los talleres de arqueología en diferentes espacios e instituciones educativas
La Municipalidad de Pergamino, a través del Museo Municipal, continúa acercando la arqueología a niños y jóvenes con el desarrollo del proyecto “Arqueólogos por un día”, una propuesta educativa que promueve el aprendizaje sobre el patrimonio y el trabajo científico de una manera participativa. En esta oportunidad, la actividad se...
La Municipalidad de Pergamino, a través del Museo Municipal, continúa acercando la arqueología a niños y jóvenes con el desarrollo del proyecto “Arqueólogos por un día”, una propuesta educativa que promueve el aprendizaje sobre el patrimonio y el trabajo científico de una manera participativa. En esta oportunidad, la actividad se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario de Otero…