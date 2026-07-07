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Continúan los talleres de arqueología en diferentes espacios e instituciones educativas

La Municipalidad de Pergamino, a través del Museo Municipal, continúa acercando la arqueología a niños y jóvenes con el desarrollo del proyecto “Arqueólogos por un día”, una propuesta educativa que promueve el aprendizaje sobre el patrimonio y el trabajo científico de una manera participativa. En esta oportunidad, la actividad se...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 07 de julio de 2026 a las 08:54 a. m.

La Municipalidad de Pergamino, a través del Museo Municipal, continúa acercando la arqueología a niños y jóvenes con el desarrollo del proyecto “Arqueólogos por un día”, una propuesta educativa que promueve el aprendizaje sobre el patrimonio y el trabajo científico de una manera participativa. En esta oportunidad, la actividad se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario de Otero…