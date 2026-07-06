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Capacitación de Defensa Civil en RCP para seguir fortaleciendo espacios cardioseguros

Personal de la Dirección de Defensa Civil brindó una nueva capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios destinada a trabajadores de BID S.A., empresa ubicada en el Parque Industrial de Pergamino. Durante la jornada se abordaron contenidos vinculados a la evaluación de la escena, las maniobras de RCP, el...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·06 de julio de 2026 a las 09:05 a. m.
Capacitación de Defensa Civil en RCP para seguir fortaleciendo espacios cardioseguros

Personal de la Dirección de Defensa Civil brindó una nueva capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios destinada a trabajadores de BID S.A., empresa ubicada en el Parque Industrial de Pergamino. Durante la jornada se abordaron contenidos vinculados a la evaluación de la escena, las maniobras de RCP, el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y la atención…

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