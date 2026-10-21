El asaltante de la mujer en calle italia es el tío del parquero de la casa

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Policiales

La Fiscalía 2 esclareció el asalto a una jubilada de 74 años en Italia al 1200. El jardinero habría entregado información clave y su tío sería el autor material del robo.

El asalto a una jubilada de 74 años en una vivienda de Italia al 1200, entre Castelli y Tres de Febrero, quedó esclarecido en sus principales aspectos tras una investigación de la Fiscalía 2 y la DDI Pergamino. Dos sospechosos fueron detenidos este martes, mientras que el presunto autor material del robo, tío del jardinero de la víctima, permanece prófugo.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal Germán Guidi, junto al ayudante fiscal Darío Cid y el funcionario judicial Federico Giosa. A partir del análisis de las cámaras de seguridad, la recopilación de testimonios y las tareas de los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), los investigadores lograron reconstruir la secuencia delictiva y establecer los presuntos roles de los tres involucrados.

La pesquisa permitió determinar que el ataque no habría sido una acción improvisada, sino una maniobra en la que cada uno de los sospechosos habría cumplido una función específica: uno habría aportado información sobre la vivienda y los movimientos de la propietaria; otro habría ejecutado el asalto, y una mujer habría colaborado con los traslados antes y después del robo.

El jardinero sería el entregador y su tío el perpetrador del atraco en la casa de la adulta mayor de 74 años en Italia entre Castelli y Tres de Febrero en la mañana de este martes. — LA OPINION El asalto a la jubilada De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el presunto autor material ingresó a la propiedad después de trepar una reja del frente, saltar al jardín delantero y acceder al inmueble por una puerta de entrada. Una vez en el interior, sorprendió a la propietaria, la redujo y la maniató para impedir que pudiera pedir ayuda o resistirse.

El asaltante le exigió que entregara los objetos de valor y habría insistido especialmente con la supuesta existencia de dinero guardado en moneda extranjera. Bajo amenazas, revisó distintos sectores de la casa y se apoderó de pertenencias antes de escapar en el automóvil de la víctima.

La secuencia se desarrolló en un lapso breve, aunque suficiente para que el delincuente recorriera las instalaciones y buscara los elementos que pretendía llevarse. La investigación procuró establecer también las circunstancias de la agresión y las lesiones sufridas por la mujer durante el episodio.

El vehículo sustraído fue abandonado en inmediaciones de la esquina de Córdoba y El Socorro, cerca del barrio La Latita. Ese punto se convirtió en una referencia importante para reconstruir la huida y determinar cómo se había organizado el desplazamiento de los sospechosos.

El jardinero sería el entregador y su tío el perpetrador del atraco en la casa de la adulta mayor de 74 años en Italia entre Castelli y Tres de Febrero en la mañana de este martes. — LA OPINION El rol del jardinero Uno de los datos centrales de la investigación fue la presunta participación del jardinero que realizaba trabajos en la vivienda de la jubilada. Según la hipótesis fiscal, el trabajador habría actuado como entregador, al proporcionar información sobre las características de la propiedad, los movimientos de la víctima y otros detalles que habrían facilitado la concreción del asalto.

La relación laboral con la propietaria le habría permitido conocer aspectos de la rutina de la casa y transmitirlos a su tío, señalado como quien ingresó al inmueble y ejecutó el robo. Los investigadores sostienen que esa información habría sido utilizada para planificar la maniobra y reducir las posibilidades de que el ingreso fuera advertido.

La mujer detenida, por su parte, habría cumplido una función logística. Según la reconstrucción del caso, trasladó al presunto autor hasta las inmediaciones de la vivienda en la que se produjo el asalto y posteriormente fue a buscarlo al sector donde quedó abandonado el automóvil sustraído.

De esa manera, los investigadores reconstruyeron una secuencia que habría incluido el traslado previo del asaltante, el ingreso a la propiedad, la sustracción de bienes, el abandono del vehículo y la posterior retirada del sospechoso. La Fiscalía busca determinar el alcance de la participación de cada uno y reunir los elementos probatorios que respalden las imputaciones.

Dos detenidos y un prófugo Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía 2 y la DDI Pergamino desplegaron este martes una serie de allanamientos en domicilios vinculados con los sospechosos. Los procedimientos permitieron localizar y detener al jardinero y a la mujer señalada por su presunta colaboración en los traslados.

El presunto autor material, en cambio, logró evadir los operativos y permanece prófugo. Su búsqueda constituye uno de los objetivos inmediatos de la investigación, que continúa con el análisis de la información obtenida durante los procedimientos y las medidas necesarias para establecer su paradero.

La causa se encuentra en una etapa en la que los investigadores procuran consolidar la reconstrucción del hecho, precisar las responsabilidades individuales y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes. Las atribuciones de participación formuladas hasta el momento deberán ser evaluadas en el marco del proceso penal.

Un antecedente grave La situación del jardinero detenido presenta una particularidad judicial: ya era buscado por la Justicia a raíz de un enfrentamiento armado con efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR), ocurrido en mayo en la ruta provincial 32, frente al predio de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Pergamino.

De acuerdo con los antecedentes del episodio, el sospechoso habría mantenido un intercambio de disparos con los uniformados y posteriormente escapado en un patrullero. Desde aquel hecho pesaba sobre él una orden de captura vinculada con una investigación por tentativa de homicidio.

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El antecedente agrega otro frente judicial para el detenido. Además de la causa por el asalto a la jubilada, deberá responder ante la Justicia por el episodio ocurrido en la ruta 32, en el que se investiga el enfrentamiento con integrantes de la fuerza rural.

Las indagatorias en Fiscalía Este miércoles por la mañana, el fiscal Germán Guidi prevé tomar declaración indagatoria a los dos detenidos en dependencias del Ministerio Público Fiscal. Durante las audiencias, ambos serán informados de los hechos que se les atribuyen y podrán ejercer su derecho de defensa.

La investigación por el robo agravado continuará en paralelo con las diligencias destinadas a localizar al presunto autor material. La Fiscalía también avanzará con las actuaciones relacionadas con el enfrentamiento armado de mayo, que mantiene al jardinero vinculado a una segunda causa penal.

La calificación legal inicial del asalto contempla las figuras de robo agravado por el empleo de arma y privación ilegal de la libertad, además de una posible imputación por lesiones graves, según la evaluación preliminar del hecho. La calificación definitiva dependerá de los elementos incorporados al expediente y de las decisiones que adopte la Fiscalía durante el avance de la instrucción.